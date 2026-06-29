Milei se abraza a los Bolsonaro, planta al Mercosur y vuelve a esquivar a Lula

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El ultraderechista recibió en Olivos al hijo del expresidente, uno de los candidatos de la derecha brasileña, y horas después suspendió su viaje a la cumbre de Asunción.
29 de junio de 2026 - 18:38
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Flavio Bolsonaro - Javier Milei
El encuentro con Flavio Bolsonaro se realizó este lunes en la Quinta de Olivos.
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