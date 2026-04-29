El atacante de Trump compró sus armas en Los Ángeles

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Cole Allen consiguió una escopeta y una pistola semiautomática para llevar a cabo el intento de magnicidio que, según la fiscalía, fue planificado durante varias semanas.

USA337. WASHINGTON (DC, EEUU), 29/04/2026.- Fotografía cedida por el Tribunal del Distrito de Columbia donde aparece Cole Allen, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/ Tribunal del Distrito de Columbia /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO
El hombre que intentó asesinar a Trump se tomó un selfie armado minutos antes del ataque. (EFE/EFE)

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