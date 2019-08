“Este es un gobierno muy raro que durante cuatro años le echó la culpa de sus errores al gobierno anterior y ahora que se va le echa la culpa al gobierno que lo va a suceder. Que asuman la responsabilidad que tienen”, dijo a PáginaI12 Alberto Fernández, candidato a presidente del Frente de Todos, al final del día posterior a la primaria en la que derrotó por 15 puntos al presidente y candidato de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, quien en una conferencia de prensa en la que lució perdido responsabilizó a la oposición de la fuerte devaluación de ayer con el argumento que los mercados “no creen” en el gobierno anterior y llamó a los vencedores del domingo a hacer una autocrítica. Fernández le respondió que en realidad “los mercados nunca creyeron en Macri y por eso nunca llegaron las inversiones”.



Fernández está cansado, pero muy contento. El domingo de la victoria se acostó a las cuatro de la mañana y ayer se levantó muy temprano a contestar mensajes pendientes, seguir analizando los resultados de la gran elección del domingo y dar las primeras entrevistas del día. Por la tarde, tuvo una reunión en el Instituto Patria con su compañera de fórmula, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien fue ovacionada en Aeroparque a su regreso de Santa Cruz, y el candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof. Durante el cónclave, los tres analizaron los resultados del comicio distrito por distrito y vieron un fragmento de la conferencia de prensa en la que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, reconoció la derrota y se comprometió a “escuchar más” a los bonaerenses. Después, Fernández vio en soledad la conferencia de prensa de Mauricio Macri.

“Es increíble. Este este es un gobierno muy raro que durante cuatro años le echó la culpa al gobierno anterior y ahora que se va le echa la culpa al gobierno que lo va a suceder. Que asuman la responsabilidad de lo que está pasando porque son ellos los que gobiernan”, fue su primera respuesta a este diario sobre las declaraciones del presidente. Y agregó que más que seguir responsabilizando a la oposición de la suba del dólar y de preocuparse por cómo va a hacer el Frente de Todos para resolver los problemas que deja este gobierno, Macri debería dar algunas explicaciones. “El gobierno aún no explicó qué paso el viernes pasado entre encuestas falsas y subidas forzadas de acciones. Tampoco tengo claras las operaciones del dólar de hoy” explicó. Y señaló lo que debería hacer Macri junto a su equipo es revisar el rumbo económico. “Los mercados nunca creyeron en Macri. Por eso nunca llegaron las inversiones. Sólo encontraron un cómplice para la especulación. Lo que ha pasado es solo el resultado de la formidable incapacidad del gobierno para poner en orden la economía” finalizó. Estaba un poco afónico por tantos días de actos y entrevistas, pero más que conforme con el resultado electoral porque si bien en su entorno manejaban encuestas que lo daban entre ocho y diez puntos arriba de su contrincante de Juntos por el Cambio, jamás creó que la diferencia fuera ser de 15 puntos.

Ayer, Macri decidió dar una conferencia de prensa en la que permitió hacer unas pocas preguntas a los periodistas acreditados que le bastaron para responsabilizar a la oposición de la devaluación y casi que del triunfo electoral del domingo. También aseguró que había llamado a todos los candidatos presidenciales de la oposición que habían quedado en condiciones de competir en octubre, pero Fernández lo desmintió. "No me llamó en todos estos años, no creo que tenga que llamarme ahora", sostuvo Fernández.

El candidato del Frente de Todos garantizó que su espacio hará "honor a cada palabra y a cada cosa" dicha durante la campaña y volvió a reclamarle a Macri "que no se duerma en este momento porque tiene que gobernar hasta diciembre". Según Fernández, el Presidente debería "empezar a cambiar ya" porque de lo contrario "tres meses más de esto va a ser muy doloroso", y sobre la suba del dólar afirmó: "Es lamentablemente lo que pasa cuando un gobierno no dice la verdad sobre la economía y un día la verdad se le aparece".

El candidato entendió que la gestión macrista "ha dejado un cuadro de situación tan complejo que sólo podemos unirnos codo a codo y ver cómo salimos adelante", pero remarcó que el jefe de Estado y candidato a la reelección de Juntos por el Cambio debe "ordenar antes de terminar su mandato el desorden que ha creado". "Ese es el esfuerzo que él tiene que hacer y, en ese esfuerzo, todos los argentinos lo acompañaremos, pero es una tarea que tiene que hacer él, porque él ha generado esta situación y ha puesto las cosas en este punto", afirmó Fernández a Radio 10.