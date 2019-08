Alberto Fernández, candidato presidencial del Frente de Todos, habló tras el discurso en el que el presidente Mauricio Macri anunció una serie de medidas económicas tras su cuestionada conferencia de prensa del lunes. Consideró que los anuncios son tardíos y aseguró que "no tiene mucho sentido una reunión” con Macri.

"Intenta mover el consumo y eso no está mal, pero de este modo es muy riesgoso", analizó y consideró que habría que hacerlo "en el marco de un acuerdo por 180 días entre empresarios, sindicatos y el Estado, ya que disponerlo así puede generar que se traslade al dólar y precios".

Fernández habló desde la Facultad de Derecho de la UBA, donde hoy fue a dar clases de la materia Teoría General del Delito y Sistema de la Pena, de la que es profesor titular.





"Es como el padre nuestro que rezan los ateos antes de morir"

En sus declaraciones, Alberto cuestionó que Macri "necesitó que dos terceras partes de la Argentina voten en contra para que se diera cuenta de lo que había hecho". "Lo que hace lo hace por necesidad electoral y no por convicción”, sentenció.

Para el candidato a Presidente, las medidas fueron tomadas "tardía y desesperadamente". "Es como el padre nuestro que rezan los ateos antes de morir", graficó.

“El Presidente está en un momento difícil y yo lo entiendo, pero se nota que no está convencido de lo que está haciendo y ahora debe primar su rol como presidente y no como candidato", insistió en diálogo con El Destape Radio.





"No tiene sentido que nos reunamos, no nos vamos a poner de acuerdo"

Aseguró que el mandatario puede contar con su ayuda para finalizar su mandato el 10 de diciembre y sentenció “debe terminarlo y no debe estar puesto en duda". Pero rechazó la posibilidad de mantener una reunión con Macri porque no quiere “ser partícipe de sus normas o decisiones”.

"Si el Presidente espera que yo esté de acuerdo va a ser muy difícil. Yo concibo otro país. No tiene sentido que nos reunamos, no nos vamos a poner de acuerdo. Y yo no quiero ser partícipe de sus normas o decisiones. Yo no pienso como el presidente", manifestó.