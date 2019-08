“¿A qué precio cotizaba el dólar oficial para la venta el 26 de febrero de 2015?”. La pregunta brilla en nítidas letras azules sobre la pantalla de la tevé. El conductor Santiago del Moro se la lee en voz alta a una concursante de Quién quiere ser millonario. Dos décadas después de su primera edición, en abril de 2019 el célebre programa de preguntas y respuestas volvió a la televisión abierta argentina. En el año 2000, la versión local podía ofrecer una traducción literal del programa global Who Wants to Be a Millionaire? El premio mayor era un millón de pesos. O un millón de dólares, porque en aquel entonces la moneda nacional era convertible con la divisa estadounidense. En 2019, los 2 millones de pesos del premio apenas superan los 46.000. Y el número exacto va a depender del mes, de la semana, del día de la operación de cambio. Hasta de la hora.



Según este formato televisivo, cada concursante enfrenta una serie de preguntas de opción múltiple con dificultad creciente: muchas son sobre historia, cultura y política nacional. Acierta quien elige la mejor respuesta entre cuatro posibles.

Para el dólar de fines de febrero de 2015, las opciones en pantalla eran:

A: 4,45

B: 14,55

C: 8,73

D: 18,98

La participante escucha atentamente las alternativas y no duda:

-Bueno, 18 y 14 seguro que no, porque ya son del presente gobierno. Y 4,45 habrá sido…en 2010, más o menos. Así que voy por la B, 8,73.

-¿Última palabra?- pregunta el conductor.

-Última palabra- confirma ella.

-Lo increíble de vivir en la Argentina- comenta Del Moro-es que haya preguntas sobre dólares.

Entre risas, la participante festeja la ocurrencia y retruca:

-Y lo increíble es que haya cuatro números tan distintos y que todos pudieran ser válidos.

Es el momento del suspenso.

La respuesta “B, 8,73” se pinta de amarillo en la pantalla: por supuesto, la concursante había acertado.

Casi de inmediato la captura de pantalla con la consigna sobre la moneda verde reverberando en letras azules empieza a circular por Twitter. Un internauta estadounidense ironiza. Como si fuera un participante en el concurso, autorizado según el reglamento a consultar ante la duda a una persona de confianza, publica (en inglés): “¿Puedo llamar a un funcionario del Banco Central?”. Alguien le contesta enseguida (también en inglés): “No hace falta, se ve que no conocés a ningún argentino común”.

En su edición aggiornada por Telefé, Quién quiere ser millonario salió al aire el 8 de abril de 2019, cuando el dólar cotizaba a 44,6 pesos el tipo vendedor. Cuatro años después de la fecha por la que interroga el concurso, todas las opciones de valores parecen igualmente remotas.

Sin embargo, la pregunta no sorprende. Para quien participa del quiz show en su versión argentina, saber cuál fue la cotización del dólar en un punto no demasiado lejano del pasado es tanto o más factible que conocer la fórmula ganadora de las elecciones presidenciales de 1951, el nombre del actual secretario general de las Naciones Unidas, o los compositores de una canción pegadiza de los años ’60. En otros países, solo profesionales de la economía o personas vinculadas al comercio exterior tienen presente esa información; en la Argentina, forma parte de la cultura general del gran público.

El dólar se vuelve noticia y las redes lo amplifican. Hace poco más de una década el humor ha encontrado en los memes un nuevo género y un nuevo canal: simple, sobre todo visual, siempre satírico, alusivo, rico en doble sentido. Una imagen teñida de verde muestra de perfil el torso de un hombre ataviado con ropas antiguas, pero de frente su rostro es el de George Washington. Junto a la cara, una frase: “Sé que te excita pensar hasta donde llegaré”. Al pie, una información que quien ríe ya conoce: que el chiste se basa en citar un verso de “Persiana americana”, hit ochentoso de Soda Stéreo. Es probable que no todos los que sonrieron al recibir el meme en sus teléfonos celulares sepan que Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos. Todos, en cambio, saben que su imagen en color verde significa “dólar”. La pregunta late, punzante detrás de la humorada. ¿Hasta dónde llegará el dólar en el 2019? ¿Y en el 2020?

Este es el comienzo del libro El dólar: Historia de una moneda argentina (1930- 2019) de Mariana Luzzi y Ariel Wilkis, ambos sociólogos e investigadores de carrera en el CONICET, que Crítica acaba de distribuir por estos días.