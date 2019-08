En busca de un triunfo que le permita engrosar el promedio, Newell's Old Boys recibe este sábado a las 15.30 (TV: Fox Sports Premium) a Unión de Santa Fe, por la tercera jornada de la Superliga. El equipo rosarino que comanda Frank Kudelka no jugó en la fecha anterior debido a que fue postergado el partido en el cual debía visitar a Independiente el pasado lunes, aunque la Conmebol programó para el martes el encuentro entre el elenco de Avellaneda e Independiente del Valle de Ecuador de Quito por la Copa Sudamericana. Por su parte, el DT del Tatengue, Leonardo Madelón, todavía no confirmó a los once que pisarán el estadio Coloso Marcelo Bielsa, pero se estima que la única variante sería el ingreso de Damián Martínez por Brian Blasi en defensa.

Probables formaciones





NEWELL'S OLD BOYS: Aguerre; Nadalín, Lema, Gentiletti, Bittolo; J. Fernández, Villarruel, Formica; A. Rodríguez, Albertengo, M. Rodríguez. DT: Frank Kudelka.

UNION DE SANTA FE: S. Moyano; D. Martínez, Gómez Andrade, Bottinelli, Corvalán; Bonifacio, Elías, J. Méndez, Carabajal; Cuadra, Bou. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Newell's Old Boys. Arbitro: Ariel Penel.

Hora: 15.30. TV: Fox Sports Premium.