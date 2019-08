El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a intentar ayudar a Mauricio Macri en la campaña contra el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Incumpliendo nuevamente la máxima que indica que los presidentes no se intrometen en la política interna de otros países, Bolsonaro volvió a opinar sobre cómo deberían votar los argentinos: "Con el posible regreso del grupo del Foro de Sao Paulo en Argentina, ahora la gente saca, en masa, su dinero de los bancos", aseguró, poniendo en duda la estabilidad del sistema financiero, con el rumor de que habrá una corrida bancaria.

Bolsonaro viene intentando apuntalar de forma no muy sutil la reelección del Presidente: ya dijo que "la Argentina está, por el populismo, cada vez más cerca de Venezuela". Sobre Fernández, aseguró: "No creo que quiera seguir una línea de libertad y democracia". E incluso le dedicó pasajes de la Biblia: "El que labra su tierra se saciará de pan. El que sigue a los ociosos se llenará de pobreza". Bolsonaro ya pronosticó que los argentinos huirán en masa hacia Brasil intentando escapar del gobierno de Fernández. Su ministro de Hacienda, Paulo Guedes, amenazó incluso con abandonar el Mercosur. "Si Bolsonaro piensa que yo voy a cerrar la economía y que entonces Brasil se va a ir del Mercosur, que se quede tranquilo, porque no pienso cerrar la economía. Es una discusión tonta", sostuvo Fernández.