Electoral. A partir de hoy, los ciudadanos que no hayan podido sufragar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) del pasado domingo 11 de agosto por las razones contempladas en la legislación vigente podrán realizar la justificación correspondiente en la Defensoría del Pueblo. El trámite puede realizarse a través de la página web infractores.padron.gov.ar, dispuesta por la Cámara Nacional Electoral para este fin. Además, para quienes no tengan la posibilidad de realizarlo vía on line, la Defensoría dispondrá de personal para realizar la gestión en sus sedes de Rosario (pasaje Álvarez 1516) y Santa Fe (Eva Perón 2726) y en delegaciones.

Seminario. La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe informa que debido el 1° Seminario Internacional de Justicia Juvenil: Prácticas Restaurativas y Políticas Públicas, los días 3 y 4 de septiembre, se realizará en el Centro Cultural Parque de España (Auditorio Príncipe de Asturias), Sarmiento y el río Paraná. Para inscripción solicitar las entradas, acá: https://www.eventbrite.com.ar/e/1o-seminario-internacional-practicas-restaurativas-y-politicas-publicas-tickets. Para confirmar asistencia una vez realizada la inscripciónm comunicarse por correo electrónico a: [email protected]

Chilena. Entre las nuevas propuestas de talleres que se encuentra ofreciendo la Biblioteca Popular Alfonsina Storni, este miércoles, a las 18.30, comenzará el Taller de Poesía Chilena coordinado por la escritora Ivonne Coñuecar. Se revisarán textos de poetas chilenos y chilenas contemporáneos. Serán 4 sesiones, una vez a la semana, en las que se revisarán obras de Vicente Huidobro, Pablo de Rokha, Gabriela Mistral, Enrique Lihn, Nicanor Parra, Pedro Lemebel, entre otres. No hay requisitos previos, y es abierto a todo público. El valor de las 4 sesiones es de 600 pesos. Inscripciones: en las redes sociales de la Biblioteca Popular Alfonsina Storni o a los teléfonos 430-1835 / +5493416240331.

Metalúrgicos. La Unión Obrera Metalúrgica Rosario (UOM) ofrece a sus afiliados los servicios y beneficios de su mutual. Los interesados en afiliarse deben completar la plantilla de afiliaciones que se puede retirar en Buenos Aires 1328, de lunes a viernes de 8.30 a 16.30.