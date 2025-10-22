El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Javier Milei este miércoles, según informaron diversas fuentes oficiales. Los rumores respecto de la salida del funcionario habían cobrado fuerza el fin de semana a raíz de los cambios en el Gabinete que se esperan para después de las elecciones legislativas de este domingo.

Javier Milei había confirmado este martes que habrá cambios en el funcionariado nacional para ajustar la gestión a los resultados electorales. “De cara al segundo tramo de este mandato voy a reacomodar el Gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El 26 a la noche, con todos los números, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos”, indicó el mandatario.

