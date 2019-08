La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio detalle hoy del escrache que tuvo que enfrentar el último fin de semana en Colonia del Sacramento, Uruguay, adonde había viajado con su esposo. Definió como “militantes del Partido Obrero” a quienes la increparon y manifestó que “los puteé” porque “a mí no me van a prepotear”.

Bullrich contó que estaba con su esposo en un bar, cuando “dos parejas, que después me enteré que eran militantes del Partido Obrero, se levantaron y empezaron a gritarme, a insultarme y a decir ¿dónde está Santiago Maldonado?, vos lo hiciste desaparecer'. Todo muy agresivo".

Según su relato, hubo otros argentinos que se levantaron para frenar el escrache “y se armó como una batahola”, en la que “a mí me salió una palabra un poco fuerte respecto a la actitud de los que me increparon. Los putée. Porque me parece que no corresponde"



Añadió que “ellos terminaron haciendo una denuncia, diciendo que fueron agredidos, cuando en realidad ellos fueron los agresores”. "Yo me quedé sentada porque no me van a mover ni a prepotear”, dijo la funcionaria preferida del actual mandatario, Mauricio Macri.

"Yo entré en ese restaurant como podría haber entrado a otro. Ellos se dieron cuenta que era yo porque mucha gente se acerca y pide fotos y selfies. Esperaron al final, porque estuve una hora y media, y ahí empezaron con el escándalo", dijo en una entrevista a Radio La Red.

La funcionaria provechó para volver a defender la versión oficial del caso del joven tatuador desaparecido durante 78 días tras la represión de Gendarmería en Chubut, el 1º de agosto de 2017: "Me siento bien, porque muchos argentinos salieron en defensa no solo mía, sino de la verdad. Seguir diciendo que Maldonado está desaparecido no es algo lógico. Pero es una caballito de batalla de alguna gente que no quiere entrar en razones".

En la misma entrevista, la ministra había hecho una defensa del accionar del policía Esteban Ramírez , que de una patada en el pecho mató a Juan Gómez en el barrio de San Cristóbal.