En Sarandí se cocinó un nuevo líder para la Superliga, porque San Lorenzo venció 2-0 a Arsenal, que de este modo perdió el invicto y la punta luego de tres victorias consecutivas. Con tantos de Juan Ramírez y Nicolás Blandi, el equipo dirigido por Juan Antonio Pizzi fue práctico y construyó un triunfo inobjetable que en el arranque de la 4ª fecha lo posiciona en lo más alto de la tabla. El local pagó muy caro sus fallas defensivas.

El inicio fue puro vértigo, con Arsenal que pretendía hacerse del dominio del juego. Pero la visita, que respondía con presión alta, tuvo la primera chance con un cabezazo de Senesi que salió apenas alto. En la réplica, un remate desde fuera del área de Alvarez Suárez encontró buena respuesta en el arquero Navarro, quien más tarde volvió a lucirse para sacar al corner y a mano cruzada un peligroso tiro libre de Giménez.

Pero el Ciclón sería el encargado de abrir el marcador en Sarandí, luego de una desinteligencia en la última línea local y la inteligencia de Menossi para robar el balón y cederla para la entrada franca de Ramírez, que no perdonó y desató el júbilo justo detrás del arco defendido por el vencido Gagliardo. Enseguida, el ex volante de Tigre fue quien probó al arco y su remate salió rozando el travesaño. Y sobre el final de la etapa, una gran incursión en ataque del lateral Salazar encontró a Blandi y el capitán, algo exigido, gritó el segundo para San Lorenzo, que se fue al descanso sintiéndose ya el nuevo líder del torneo.

En el arranque del complemento, con una carambola y varios rebotes, San Lorenzo casi anota el tercero. En la réplica y tras un tiro libre, Sbuttoni tuvo el descuento, pero una atajada formidable de Navarro lo impidió. El encuentro era atractivo y prometía más emociones.

Entonces el Arse se quedaría con diez, luego de que Alvarez Suárez recibiera la segunda tarjeta amarilla por un supuesto agarrón a Belluschi. Al partido le faltaba poco más de media hora y el resultado ya estaba sentenciado. El goleador de la Sub 23, Adolfo Gaich, ingresó por Blandi para sumar minutos en Primera y mostrarse ante el seleccionador Lionel Scaloni, presente en el Viaducto y que lo convocó para los próximos amistosos con la Mayor. No pasó mucho más, San Lorenzo ganó con autoridad y la punta no le queda nada mal.





0 ARSENAL: Gagliardo; Torrent, Pereyra, Sbuttoni, Papa; Soñora, Piovi, Alvarez Suárez, N. Giménez; Parisi, Rescaldani. DT: Sergio Rondina.



2 SAN LORENZO: N. Navarro; Salazar, Coloccini, Senesi, B. Pittón; Poblete, A. Romero, Menossi, Belluschi, J. Ramírez, Blandi. DT: Juan Antonio Pizzi.

Estadio: Arsenal. Arbitro: Facundo Tello.

Goles: 32m J. Ramírez (SL), 44m Blandi (SL).

Cambios: 46 N. Barrios por A. Romero (SL), 59m Soraire por Parisi (A), 64m Gaich por Blandi (SL), 65m Antilef por Soñora (A), 66 Cerica por N. Giménez (A), 74m O. Romero por J. Ramírez (SL).

Incidencia: 54m expulsado Alvarez Suárez (A).