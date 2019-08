Racing Club, vigente campeón del torneo, y Central Córdoba, uno de los últimos ascendidos, empataron este domingo sin goles en Santiago del Estero en un partido en el que el equipo local dejó una mejor imagen con respecto a la visita, que profundizó su mal momento futbolístico.

Los dirigidos por Gustavo Coleoni hicieron méritos suficientes para alcanzar un triunfo, en base al dominio ejercido en el mediocampo y a las situaciones de gol que no llegaron a concretarse por la falta de puntería de sus delanteros y por la buena actuación del arquero Gabriel Arias. Con el empate, el elenco santiagueño llegó a los 5 puntos y se mantiene lejos de los puestos de peligro en la tabla de los promedios en el todavía muy joven campeonato.

Para los de Eduardo Coudet, el empate se materializó en solamente la tercera unidad que obtienen en la Superliga (tres empates y una derrota), aunque el cero en arco propio se puede interpretar como un bálsamo si se lo compara con los ocho goles recibidos en los últimos dos encuentros (2-2 con Vélez y 1-6 con River).

Lo que de seguro no es materia interpretativa es que Racing no logró todavía asimilar el golpe de nocaut que le propinaron Gallardo y cía. en la fecha pasada o, al menos en Santiago del Estero, no dio muestras de recuperación.

Carente de cambio de ritmo y con algunos rendimientos individuales muy por debajo de la media habitual, un desencajado Coudet no paró de dar indicaciones al advertir cierta confusión en sus jugadores a nivel estratégico. Mientras, el dignísimo dueño de casa le antepuso un orden táctico compensatorio de su menor bagaje cualitativo, aunque adoleció de la misma carencia de profundidad que su huésped.

En la tarde santiagueña, Central Córdoba logró durante la primera etapa un mayor control en el mediocampo y generó algunas situaciones favorables. En una de esas llegadas, los ferroviarios reclamaron correctamente una mano en el área del defensor visitante Lucas Orbán que el árbitro Mauro Vigliano no sancionó.



Racing, que en los primeros minutos había apelado al contragolpe al verse superado en la línea media, logró una sola maniobra de riesgo para el arco defendido por el ex Independiente Diego Rodríguez, ante un remate de Lisandro López que se fue por arriba del travesaño.

En el complemento y tras un comienzo favorable para la visita, los de Coudet se vieron nuevamente superados por lo que, como en la primera parte, las ocasiones de gol fueron para los locales. Pero sus delanteros no lograron reconciliarse con la efectividad (dos goles en el torneo), mientras que, del otro lado, Nery Domínguez hacía olvidar con su buen partido como zaguero central al suspendido Leonardo Sigali.

Ya en tiempo de descuento, fueron expulsados Matías Zaracho y Hugo Vera Oviedo, ambos por doble amarilla, para agregarle al menos algún dato a la planilla estadística de un muy flojo encuentro disputado en un colmado estadio Alfredo Terrera.





0 CENTRAL CORDOBA DE SANTIAGO DEL ESTERO: D. Rodríguez; C. Díaz, Vera Oviedo, Nani, Bay; Melivilo, Vega; M. Sánchez, Cristaldo; Herrara, Valencia. DT: Coleoni.

0 RACING CLUB: Arias; Pillud, N. Domínguez, Orbán, Mena; Montoya, M. Díaz, Zaracho, Solari; Reneiro, L. López. DT: Coudet.

Estadio: Alfredo Terrera (Santiago del Estero). Arbitro: Mauro Vigliano. Cambios: 63m Alzogaray por Melivilo (CC) y J. Galeano por M. Sánchez (CC), 64m Cvitanich por Reneiro (RC) y Rojas por Solari (RC), 65m Barbona por Montoya (RC), 80m J. Rodríguez por José Valencia (CC). Incidencias: 91m expulsado Zaracho (RC), 92m expulsado Vera Oviedo (CC).