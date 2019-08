La anunciada visita de Alberto Fernández a La Cornisa terminó cumpliendo con las expectativas generadas... aunque quizás no por los motivos que Luis Majul esperaba. En la emisión del domingo por la noche, el periodista se mostró demasiado preocupado por lucir incisivo y crítico hacia el candidato a presidente: las constantes interrupciones y acotaciones pusieron a prueba la paciencia del referente del Frente de Todos, que en más de una ocasión debió pedirle a su entrevistador que lo dejara completar una respuesta: “A mí me vendría bárbaro que me dejara contestar algo. ¿Podrá hacer el esfuerzo?"

Cuando Majul hizo el esfuerzo y Fernández pudo completar un concepto, el periodista no pasó sus mejores momentos, al punto de que el candidato terminó señalándole la diferencia entre el “sentido común” y la información de la realidad. “Una cosa es lo que cree y otra cosa es lo que es, Luis”, le señaló.







"Usted lee los expedientes pero no los entiende"

El tono subió un poco cuando Majul dirigió la entrevista a la cuestión de la Justicia en la Argentina. Interrogado sobre las “presiones” del kirchnerismo a la Justicia, Fernández primero explicó el funcionamiento de una República y luego el de la Justicia en sí: “¿Por qué mezclamos las cosas, Luis? No es todo lo mismo…”. Cuando explicó el modo en que el macrismo colocó jueces amigos en puestos clave y Majul retrucó con “usted tiene su interpretación”, Fernández le dijo “no estoy interpretando, le estoy contando lo que pasó”.

Lo mejor llegó poco después, cuando el periodista intentó desmentir lo que decía Fernández asegurando haber leído toda clase de expedientes y el candidato deslizó un “es difícil discutir con alguien que razonablemente no conoce los aspectos técnicos”. Ante la insistencia de Majul sobre el punto, Alberto le señaló un par de veces lo que eran “disparates jurídicos” y finalmente estuvo al borde del estallido: “Usted lee los expedientes pero no los entiende, Luis”.

Desactivar el desorden que deja Macri

En tanto, sostuvo que empresarios como el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, hablan con él porque "vieron el resultado" de las PASO, en las que le sacó 15 puntos de diferencia al presidente Mauricio Macri, a la vez que pidió un acuerdo entre "empresarios, sindicatos y Estado" para el próximo gobierno.



"Para parar las expectativas hay que hacer un acuerdo para parar la pelota, lo que significa bajar esta locura y mirar dónde cada uno está parado", evaluó Fernández. Y agregó: "Hace falta poder político para que empresarios, sindicatos y Estado puedan trabajar en ordenar la locura que hoy es la economía. Tenemos que desactivar el desorden que Macri produjo para poder bajar la inflación", añadió.



Fernández dijo también hoy que "los inversores tienen mucho más miedo de que Macri siga en estos términos" con la actual situación económica.



Sobre ese punto, advirtió que "si no desactivamos una tasa de interés del 75 por ciento, es muy difícil que la inflación ceda".



Tras señalar que la gestión de Macri "produjo cuatro millones y medio de pobres", Fernández expresó la necesidad de elaborar un "plan que estabilice la economía y garantice el desarrollo y el crecimiento".



Además, alertó que la gestión de Cambiemos recibió "un país con 23 puntos de inflación y la llevaron a 55".