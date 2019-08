La idea de Donald Trump de disparar armas nucleares contra huracanes para evitar que golpeen a Estados Unidos fue rechazada por su propio gobierno. El portal de noticias Axios informó que el mandatario sugirió bombardear tormentas tropicales en numerosas ocasiones con funcionarios de seguridad nacional desde 2017. Y que lo hizo días atrás, según el medio. Pero Trump criticó el artículo, considerándolo parte de las "noticias falsas" que siempre cuestiona.

De acuerdo con la División de Investigación de Huracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), esa sugerencia casi seguro que fracasaría y probablemente desencadenaría una lluvia radioactiva "devastadora".

"Durante cada temporada de huracanes, siempre aparecen sugerencias de que uno debería simplemente usar armas nucleares para tratar de destruir las tormentas", dice la NOAA en su sitio web bajo el título "Modificación y mito del ciclón tropical".

"Además del hecho de que esto ni siquiera podría alterar la tormenta, este enfoque descuida el problema de que la lluvia radiactiva liberada se movería rápidamente con los vientos alisios para afectar las áreas terrestres y causar problemas ambientales devastadores. No hace falta decir que no es una buena idea ".La NOAA, una agencia dentro del Departamento de Comercio, detalla a continuación cómo un huracán libera mucha más energía que una bomba nuclear, por lo que probablemente no se verá afectado por la explosión. "La interferencia de la fuerza bruta con los huracanes no parece prometedora", agrega la NOAA en su informe, que se publicó en su sitio web el año pasado.

Durante una sesión informativa sobre huracanes en la Casa Blanca, Trump afirmó: “Lo entendí. Entiendo. ¿Por qué no los atacamos? ", Dijo una fuente que estaba allí a Axios.

Se dice que el informante, que según la fuente quedó “insólitamente sorprendido”, le dijo al presidente que "investigarían" la posibilidad."La gente estaba asombrada", dijo la fuente. “Después de que terminó la reunión, pensamos,‘ ¿Qué demonios? ¿Qué hacemos con esto? "

Más tarde, otros funcionarios también fueron informados sobre los comentarios del presidente, que se registraron en un memorando del Consejo de Seguridad Nacional (NSC).

Según los informes, otra nota de NSC de 2017 también detalla a Trump preguntando si los huracanes podrían ser bombardeados con armas convencionales para evitar que ataquen a Estados Unidos.

"Su objetivo - evitar que un huracán catastrófico golpee el continente - no es malo", dijo a Axios otro alto funcionario de la Casa Blanca, que había sido informado sobre los comentarios del presidente. "Su objetivo no es malo".

Trump tiene un historial de sugerencias imprudentes sobre los usos de las armas nucleares. En 2016, el entonces candidato presidencial se negó a eliminar el uso de armas nucleares en suelo europeo y, según los informes, el año siguiente preguntó a un asesor de política exterior: "¿Por qué no podemos usar armas nucleares?"

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12

Traducción: Celita Doyhambéhère