"No estamos en contra de eliminar el IVA a los alimentos, estamos en contra de que el gobierno nacional nos quite recursos a las provincias", dijo Miguel Lifschitz ayer, luego de que él y otros 15 gobernadores presentaran ante la Corte Suprema de la Nación un recurso de inconstitucionalidad contra dos decretos del presidente Mauricio Macri: el que suprime ese gravamen en la canasta básica, y el que sube el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. "Esperamos que la Corte tome una decisión rápida porque estas medidas ya operan y nos quitan recursos día tras día", dijo.

El gobernador socialista se atajó ante la pregunta previsible por unas medidas que -aunque partieron de una decisión de Macri- siempre han figurado en el ideario progresista. Y esta vez había sido el intendente santafesino, José Corral, el que lo corrió por izquierda. "Corral me pide más recursos porque tiene dificultades en la municipalidad, pero cómo se lo puedo resolver si Nación nos quita 4.000 millones de pesos en los próximos 4 meses. Este debe ser un planteo común de todo el país independientemente de los colores políticos", reclamó el jefe de la Casa Gris.

Desde Buenos Aires, el fiscal de Estado de Santa Fe, Pablo Saccone, entregó las 30 carillas del documento en la Corte y al salir resumió: "Estas medidas presidenciales son una violación constitucional grosera".

El planteo judicial lleva la firma de Lifschitz y de sus pares de Formosa, Tierra del Fuego, Río Negro, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones y San Juan.

La demanda judicial de los gobernadores impone, textual: "El desafortunado texto de los decretos 561/19 y 567/19, el pobre intento de motivación normativa de los mismos, se da de bruces con lo dispuesto por la Constitución Nacional en materia de Régimen de Coparticipación, tanto por su modo unilateral e inconsulto como también por disponer de recursos que son provinciales".

La Carta Magna manda que cualquier modificación impositiva sobre tributos que afecten a las provincias por coparticipación deben estar consensuada con los gobernadores, y ratificada por ley en el Congreso de la Nación, observó Lifschitz.

"Además, se afecta seriamente la situación económica de las provincias, nos quitan un recurso fundamental para llegar a fin de año con las prestaciones sociales, educación, salud y para garantizar el pago en término de los salarios de los trabajadores públicos", advirtió el mandatario.

Lifschitz aprovechó el escenario que le abrió los decretos de Macri post derrota electoral de primarias para colar dificultades preexistentes. "Habíamos comprometido sostener el ritmo de obra pública y la cláusula gatillo, pero estas medidas del gobierno nos pone en un lugar muy difícil y vamos a dar la pelea a nivel nacional. Esperamos que la Corte tome una decisión rápida porque estas medidas ya operan y nos quitan recursos día tras día", dijo.