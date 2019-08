El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, afirmó este martes que “vamos a una transición” y calificó al plan del Fondo Monetario como "incontinuable" y sus medidas “rudimentarias”. “En este contexto, se hace muy necesario que ingrese el desembolso del FMI”, afirmó el ex funcionario de Cambiemos durante un evento organizado por el think tank empresario IDEA. “Una transición caótica es evitable. Estaremos en ups and downs (subas y bajas), ni caos ni orden, si lo sabemos controlar. Hay un 2020 incierto de acuerdo a cuán traumática sea la transición”, dijo el controversial analista en una exposición sobre management que organizó le entidad empresaria.

“La transición es muy difícil de explicarle al hombre común o a una pyme del sector real. En estos meses se ha convertido en algo mucho más vulnerable, o sea que adquirió relevancia”, afirmó Melconian, en momentos en que el dólar vuelve a tomar brios y el Banco Central tuvo que realizar sieste subasta por 302 millones de dólares para contener una mayor escapada. “Las conferencias de Guido Sandleris y Hernán Lacunza fueron ‘seguimos con el plan picapiedras’. Seguir en el picapiedra, que va a venir con más inflación y menor nivel de actividad e ir a buscar la elección parece una contradicción”, aseguró.

“Acá se juega el partido de la transición. Los 59.000 millones de dólares a los cuales, si les saco todo lo chino (el swap acordado con el banco central chino), quedan 37.000 millones, los va a demandar el mercado de cambios y el pago de la deuda”, explicó. Melconian es quien comparó el swap de reservas con el gigante asiático durante el gobierno anterior con “papelitos de colores”, los cuales hoy son uno de los principales sostenes de la reservas. El Gobierno amplió incluso ese acuerdo bilateral. “Uso estos números siguiendo las recomendaciones del FMI, pero todo esto es fungible. El otro día se necesitaban dólares para los REPO, porque los bancos no rolloverearon y se sacó de acá”, explicó, en referencia al pago de los préstamos garantizados que tenían los bancos contra el Central.

“Hay reservas para la transición, pero no para todos”, tituló su ponencia el economista. “En el medio del despelote, esto es fungible. Pareciera difícil de revertir en términos de votos positivos. Aunque se sumen los votos de Lavagna, Espert y Gómez Centurión, termina muy justito. La reversión está basada casi exclusivamente en que pierda votos el Frente con Todos”, aventuró Melconian.