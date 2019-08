"Firmes lxs docentes cortando el acceso a yacimientos de Manantiales Bher (YPF). Presentes escuelas 707 y 742. El ánimo alto, con apoyo de la comunidad y de trabajadores petroleros que se acercan. Hay varios cortes en simultáneo". De esta manera, con mensajes en las redes sociales, los y las trabajadoras docentes y estatales de Chubut comunican su lucha, y destacan que "a pesar del cerco mediático llega solidaridad de todas las provincias". Ayer el gobernador Mariano Arcioni confirmó que el viernes completaría el pago de julio a los empleados estatales, pero los gremios van a mantener los cortes y piquetes en las principales rutas de acceso a yacimientos petrolíferos hasta que no surja alguna propuesta del encuentro entre la Mesa de Unidad Sindical (MUS) y el gobierno provincial.



En estas semanas de conflicto, los docentes dejaron en claro que rechazan el pago escalonado de sus sueldos. En tanto, sindicatos y agrupaciones docentes de cinco provincias enviaron una nota a la conducción de la Junta Ejecutiva de CTERA en la que reclamaron un paro nacional.



"Los tiempos están vencidos pero es indispensable un gran paro nacional docente, y por qué no un gran paro nacional que obligue al gobierno provincial y nacional a resolver favorablemente nuestro reclamo", dice el texto firmado por Sutef Tierra del Fuego, Adosac Santa Cruz, GDA Formosa, SECH Chaco y MPL Misiones. "La docencia chubutense votó profundizar este plan de lucha, es nuestra obligación rodearlo de solidaridad, compañeros y compañeras de Chubut, no están solos, los rodea y abraza la docencia de todo el país", agregaron las organizaciones.

También se pronunció el Sadop, que nuclea a los docentes de escuelas privadas, que alertó sobre la situación de aquellos establecimientos que no están subvencionados en todos sus cargos. "Esa situación no se podrá seguir sosteniendo porque esas escuelas, como cuentan en su planificación con la subvención estatal, las cuotas no son como en otras que son mucho más altas y que se destinan en parte al pago de los salarios. Por eso, en ese tipo de establecimientos considerados semipúblicos, lo que reciben en concepto de cuota de los padres no alcanza para cubrir todo lo que se cubre de una escuela más la masa salarial", dijo Carolina Rubia, secretaria general de Sadop Chubut. La dirigente expresó que el conflicto del Estado provincial también los toca porque "nuestro salario se decide en la paritaria de los docentes estatales, eso está establecido así por ley". La información que manejan desde el Sadop, es que la provincia lleva más de dos meses sin enviar el dinero a las escuelas, que ya advirtieron que no podrán seguir cubriendo ese atraso.

Los sindicatos estatales mantienen un paro en las escuelas y guardias mínimas en los servicios de salud y justicia por el pago escalonado de sus haberes, que se aplica según el rango de ingresos. En medio de la protesta, Arcioni cuestionó los cortes de ruta que "impiden el ingreso a los yacimientos y eso repercute en los ingresos de la provincia".