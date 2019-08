“La última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados. Específicamente sobre nuestra capacidad de lograr financiamiento para 2019. Por eso quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional. Garantizar el financiamiento para 2019 nos va a permitir fortalecer la confianza y retomar el sendero de crecimiento lo antes posible”. Este jueves se cumplió un año exacto del breve mensaje grabado por el presidente Mauricio Macri, de apenas un minuto y medio, que se transmitió el 29 de agosto de 2018 a las 9:30 horas.

El 8 de mayo de ese mismo año el propio presidente había anunciado la vuelta al FMI, el 20 de junio el directorio del organismo multilateral había aprobado un acuerdo a tres años nada menos que por 50.000 millones de dólares, al día siguiente se habían girado los primeros 15 mil millones, pero apenas dos meses después Macri se veía forzado a pedir un adelantamiento de una parte sustancial del dinero pendiente porque la incertidumbre no cesaba. En ese momento, cómo había dicho antes y como seguiría diciendo después, se aseguró que era lo necesario para generar tranquilidad. Sin embargo, desde entonces la situación no ha parado de empeorar. Al poco tiempo el acuerdo con el Fondo debió ser renegociado e incluso ese nuevo acuerdo no pudo ser cumplido. Mientras tanto, el dólar siguió subiendo. Cuando se anunció la vuelta al FMI la divisa estadounidense cerró a 22,94 pesos y este miércoles, cuando se anunció que se avanzará con la reestructuración de esa deuda por la imposibilidad de pagarla, el dólar cerró a 60,12 pesos, un 162 por ciento más.

“Sé que estas situaciones tormentosas generan angustia y preocupación en muchos de ustedes. Lo sé y lo entiendo, pero sepan que estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos”, agregó Macri en el mensaje de hace un año. Palabras casi calcadas a las que ha venido formulando desde la derrota electoral en las PASO, aunque en esta ocasión asegura que ahora sí tendrán el efecto buscado.

“Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para salir adelante. Estoy convencido más que nunca de que juntos vamos a lograr superar nuestras dificultades. Cambiando de verdad, de raíz, y entendiendo que no hay atajos mágicos. Sabemos de lo que somos capaces cuando nos proponemos hacer algo importante juntos”, concluyó el presidente aquel 29 de agosto de 2018. Fue otro discurso armado casi como un spot de campaña, que se ha venido reiterando en loop a medida que los fracasos se fueron acumulando y el gobierno comenzó a desmoronarse. Desde entonces económica la situación está cada vez peor, pero la promesa ha sido siempre la misma.