Tras el golazo del uruguayo Nicolás de la Cruz y la igualdad 1-1 conseguida en Asunción tras ir desventaja en la primera etapa, River Plate se aseguró el boleto a semifinales, donde lo espera nada más y nada menos que Boca Juniors, al que además recibirá este fin de semana por la 5ª fecha de la Superliga.



River, bien parado de contragolpe, provocó la primera llegada de riesgo. En apenas 30 segundos de juego, el delantero Matías Suárez se escapó solo ante Juan Pablo Carrizo, pero el arquero logró anticiparse a la jugada.

Pero a los ocho minutos, un centro por derecha ejecutado con precisión por Joaquín Larrivey fue conectado de cabeza por Nelson Haedo Valdez, para poner en ventaja al conjunto paraguayo. El estadio, copado por simpatizantes guaraníes, era una caldera.

A los 20 minutos, el mismo Haedo fue con plancha sobre Palacios en el cículo central y el autor del gol recibó sólo la tarjeta amarilla. A River le costó salir del atolladero en que lo puso su rival, que busca de volver a desnivelar para emparejar el trámite.

El conjunto de Miguel Angel Russo eligió atacar por derecha, el flanco más débil de la defensa riverplatense, custodiado por Milton Casco, que ya había fallado en el gol de los paraguayos. Pasada la media hora de juego, los de Gallardo aún acusaban el mazazo de ir desventaja. Tanto De la Cruz como Nacho Fernández no lograban generar juego desde la mitad de la cancha y de este modo ni a Suárez ni a Borré les llegaba la pelota limpia en ataque.

Con dos sendas ocasiones que no supo concretar de cabeza Oscar Ruiz, Cerro Porteño no sólo seguía mostrándose peligroso con envíos por arriba. Armani, en gran reacción, le ahogó el grito a Federico Carrizo, un ex Boca. Más tarde, Villasanti, por izquierda, dejó parados a dos defensores millonarios y su remate posterior fue desviado providencialmente por Martínez Quarta, quien evitó así una nueva caída en la valla millonaria.

El inicio del complemento fue a puro vértigo, con una llegada de Palacios por el lado de River y la réplica del local, que tras una gran jugada individual de Ruiz, el remate del volante pareció desviarse en la mano de Montiel dentro del área.



A los 52 minutos, empató el visitante. Carrizo le quitó primero el gol a Suárez, pero no pudo con el tremendo disparo desde fuera del área del uruguayo De la Cruz. Cerro Porteño 1-River Plate 1. Así, el conjunto guaraní debía marcar tres tantos para quedarse con el pasaje a semifinales y jugar contra Boca.

El objetivo no se presentaba sencillo para el equipo de Russo, porque River se mostraba más suelto y jugaba con la desesperación de su rival. De la Cruz volvió a avisar, esta vez con un tiro libre. River estaba más cerca del segundo que su urgido oponente.

Gallardo metió mano en el banco y entraron Ferreira, Pratto y Scocco en lugar de Fernández, Borré y Suárez. Aturdido y al borde del nocaut, en Cerro Porteño salieron los argentinos Federico Carrizo y Larrivey e ingresaron Fariña y Churín.

El conjunto guaraní insistía con su arma favorita: la pelota por arriba. Pero la defensa millonaria se exhibía sólida y no daba ventajas. Y además seguía generando peligro con un cabezazo del ingresado Scocco, luego de una gran jugada por derecha de Pratto, otro ingresado.

Sobre el final, River ya sabía que el boleto a semifinales no se le escapaba. Cerro Porteño fue pura desesperación e impotencia. Así las cosas, dos equipos argentinos (River y Boca) y dos brasileños (Gremio y Flamengo) quedaron como los cuatro mejores de América.





1 CERRO PORTEÑO: J.P. Carrizo, Espínola, Patiño, Saiz, Arzamendia; Aguilar, Ruiz, Villasanti, F. Carrizo; Larrivey, Valdez. DT: Miguel Angel Russo.



1 RIVER PLATE: Armani; Montiel, Martínez Quarta, R. Rojas, Casco, Zuculini, I. Fernández, E. Palacios, De la Cruz; M. Suárez, Borré. DT: Marcelo Gallardo.



Estadio: La Olla Monumental. Arbitro: Julio Bascuñán (Chile).

Goles: 8m Valdez (CP); 52m De la Cruz (R).

Cambios: 54m C. Ferreira por I. Fernández (R), 65m Fariña por F. Carrizo (CP), 67m Pratto por Borré (R), 74m Scocco por M. Suárez (R), 76m Churín por Larrivey (CP), 79 S. Díaz por Ruiz (CP).