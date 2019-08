El candidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, exigió al Gobierno que aplique la "emergencia alimentaria" por siete meses a partir del próximo 1 de septiembre y recomendó una serie de acciones inmediatas, entre ellas el refuerzo de los recursos para los comedores escolares y la ampliación del pago extra por Asignación Universal por Hijo anunciado por Cambiemos.



El ex ministro de Economía, acompañado por su candidato a vicepresidente Juan Manuel Urtubey, volvió a lanzar un mensaje grabado, como ocurrió dos semanas atrás cuando solicitó la suspensión de la campaña tras la corrida cambiaria post PASO. Ahora, en tono de campaña, Lavagna pidió una medida largamente reclamada por los movimientos sociales .

"Son iniciativas que debieron ser implementadas hace mucho tiempo, porque el acuerdo con el FMI incluye una cláusula de protección a los sectores vulnerables, que permitía recursos adicionales para enfrentar la crisis social", subrayó el candidato presidencial al recordar una cláusula a la que el Gobierno ya recurrió en otras oportunidades.

Sobre la actual crisis económica que atraviesa el Gobierno, Lavagna consideró que "los argentinos no deberíamos inventar palabras" y subrayó que el anuncio de "reperfilamiento" de deuda hecho ayer por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, es una reestructuración. El ex ministro indicó que así lo denominó el Financial Times, principal referencia mundial en materia financiera.

El candidato presidencial consideró "bueno" que el Ministerio de Hacienda haya modificado el perfil de la gestión de Nicolás Dujovne y advirtió que "nos hicieron vivir una irrealidad". En diálogo con TN señaló que la reestructuración de la deuda "en lo inmediato, tuvo un efecto fue negativo porque hubo agitación en los mercados e impactará en la inflación".

"Hay que esperar si con el correr de los días genera una calma mayor. Como la economía cotidiana depende de otras cosas, pedimos el programa de emergencia alimentaria".

En el mensaje grabado junto a Urtubey y los candidatos a diputado, Lavagna exigió un conjunto de acciones "inmediatas y concretas":

* Aumentar los recursos a comedores escolares. "En Buenos Aires, la asignación para almuerzos deberá pasar de 27 a 50 pesos por niño, como mínimo. El desayuno o merienda de 17 a 30 pesos", ejemplificó.

* Aumentar la ayuda extraordinaria de 1000 pesos en la AUH —anunciada por el Gobierno para septiembre y octubre— hasta 1500 pesos por cada hijo, hasta el quinto hijo, y extenderla hasta marzo de 2020, también como mínimo.

* Ampliar y reforzar la cobertura de los hogares alcanzados por bolsa de alimentos o entrega de mercadería.

* Incluir a escuelas secundarias que necesitan servicios alimentarios.

* Mantener todos los días abiertas, sin excepción, las escuelas públicas que estén afectadas por el programa de emergencia alimentaria, con cargos y recursos adicionales para docentes y auxiliares.

El candidato de Consenso Federal consideró que para llevar adelante la emergencia se debe crear un Consejo Ejecutivo Alimentario Nacional con participación de municipios, gobierno provinciales, empresas y organizaciones de la sociedad civil, aunque no mencionó particularmente a los "cayetanos", los movimientos sociales que ayer realizaron una masiva movilización para reclamar, entre otras cosas, la declaración de la emergencia.

Como medidas complementarias, Lavagna pidió que el Congreso trate la Ley de Góndolas —minimizada por empresarios y supermercadistas— al considerar que puede "redundar en una mejora en la competencia y en el precio de los alimentos" y convocó a "incentivar y coordinar, junto con provincias y municipios, la realización de ferias locales y mercados populares para mejorar el acceso a los alimentos".