Altarcito, la obra de Daniel Santoro convertida en postal, grafica una Eva mística y mítica. Sagrada. Dice él, tal vez el mejor artista plástico en connotar al peronismo, que la intención al momento de concebirla fue la de mostrar cómo la figura de la abanderada de los humildes ingresa a una dimensión de culto religioso “más allá de lo político”. “De este modo, Eva inaugura una nueva forma icónica y su esfera se proyecta a la esfera mítica”, señala Santoro a Página/12. La figura, en efecto, muestra esas cajas en las que los queridos grasitas, como ella llamaba a sus seguidores, depositaban pedidos y agradecimientos “por los milagros concedidos”. Lo de convertirse en postal, en tanto, va directamente vinculado a la publicación del libro-objeto que este domingo acompañará la edición de Página/12, bajo el nombre de Evita 100 años. Un compendio de veintitrés postales referidas a quien sigue atravesando su largo cumple en el alma de la nación.



“Evita es una habitante del futuro. Lo que hizo en la Argentina en escasos años creo que aún hoy no se terminó de comprender en profundidad. Ella no regalaba cosas a los pobres… ella le cambiaba sus destinos a la gente. Y eso los ricos no lo pudieron soportar”, afirma por su parte Marina Olmi, otra pintora que se sumó al homenaje mediante la flamante obra La Nave, que precisamente muestra a Duarte piloteando una nave espacial, con prendedores de Mao, las Madres, Néstor y un ¡Viva Perón! que se escucha hasta la luna. “En esta pintura, Eva maneja una nave espacial porque es futurista”, explica Olmi. “En la postal, está por aterrizar en la tierra. Viene en nuestra ayuda algo que, al igual que en las series de Netflix, es una especie de súper misión espacial de lucha entre el bien y el mal”, sostiene la artista, redondeando un concepto más, entre los tantos que destila el compendio.

“Esta publicación es una de las tantas que estamos haciendo en referencia al centenario del nacimiento de Evita”, suma en tal sentido Víctor Santa María, fundador y director del Grupo Octubre y, a la sazón, uno de los editores responsables de la edición del trabajo junto al Museo Evita y la Universidad Nacional de las Artes. “La idea original fue convocar a los artistas para que puedan expresarse en todo lo relacionado con el natalicio de Eva. Algunos crearon obras nuevas, y otras se hicieron en otro momento, pero todas expresan una figura interesantísima para trabajar icónicamente, no solo a nivel nacional sino también internacional. Yo creo que, junto al Che Guevara y Maradona, Eva es la figura popular argentina con más reconocimiento a nivel mundial”, afirma Santa María.

En tanto, la rectora de la UNA, Sandra Torlucci, afirma que “Evita sigue viva, por eso le seguimos festejando el cumpleaños, porque ella y nosotros, su pueblo, vivimos en los actos de amor que fundó y que no se detendrán mientras haya un oprimido, una oprimida, alguien que sufra una injusticia social”. Al momento de ojear las imágenes que pueblan el trabajo, esta tenaz luchadora por los derechos de la mujer repara en tres: La militante, de Eduardo Iglesias Brickles; Vistiendo a Eva, de Graciela Henríquez y la mencionada Nave, de Olmi. “La primera porque representa una Evita combativa y determinada a todo para defender la justicia social; la de Henríquez, porque representa cómo ella decidió usar los atributos para poner al pueblo en el centro de la escena y La nave porque actualiza la figura de Evita y nos la trae feminista y sonriente desde el espacio sideral… Igual, no puedo dejar de decir que entre todas las postales se compone una Evita vista desde todos los ángulos de su importancia política y cultural”, asegura Torlucci.

Además de su aparición con el Página/12 del domingo, Evita 100 años será presentado el viernes 13 de septiembre a las 18 horas en el Museo Evita (Lafinur 2988), en el marco de la Feria del Libro de Temática Peronista, que se llevará a cabo entre el 13 y 15 de ese mes. Para la ocasión, harán uso de la palabra la periodista María Seoane, Víctor Santa María, la directora del Museo Evita Cristina Alvarez Rodríguez, y Torlucci, quien apela a un criterio de síntesis para englobar la obra. “Este libro-objeto me parece una hermosa forma de festejar los cien años de Eva, porque las obras la muestran en todas sus facetas y componen entre todas a esa Evita, que también fue construida a partir del amor de su pueblo… Una Eva que se expresa en la frase ´La revolución es, ante todo, el triunfo de las nuevas formas de justicia social y el derecho victorioso del más débil, del más olvidado en la escala de los valores humanos´, que aparece al dorso de La Evita en la Avenida 9 de julio, de Alejandro Marmo. Es una frase que reviso cada vez que las cosas se ponen confusas, porque es de una perspectiva profundamente sincera y clara”, enfatiza la capitana de la UNA.

Alvarez Rodríguez, en tanto, también escoge el fresco de Brickles (“porque vemos a una Eva militante”, justifica) además de los de Santoro, Olmi y Juana Torrallardona, mientras apela a otra sentencia clave en el ideario de la jefa espiritual de la Nación. Aquella que dice “No importa que yo caiga. Si eso ocurriese, mis queridos descamisados, ustedes deben tomar la bandera”. “Tomo esta frase por ella fue una mujer que se enfrentó a la crueldad de la injusticia social y en aquella época ese enfrentamiento en el mundo lo daban pocos”, se explaya la directora del Museo Evita. “Hoy también lo dan pocos, ojo, pero ella tuvo con Perón y con aquel primer peronismo esa clara sensación de que no podía haber en el mundo ricos tan ricos, ni pobres tan pobres y que tenía que buscarse la igualdad. Su carácter revolucionario está en ese principio de que el peronismo vino y deberá venir para democratizar la felicidad. Por eso, pensar a Evita en este tiempo es pasarla de nuevo por nuestro corazón, ver la actualidad de sus valores en nuestra vida cotidiana, y en lo dramático de la Argentina”, cierra la ex diputada nacional.