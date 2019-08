Una persona murió y otras ocho resultaron heridas en un ataque realizado con un cuchillo en un parada de colectivos en Villeurbanne, cerca de Lyon, en el sureste de Francia, informó la Prefectura de la región del Ródano. Tres de los heridos se encuentran en estado grave. Se investigan las motivaciones del agresor, un afgano solicitante de asilo.

"Había un individuo en la parada del autobús 57 que empezó a apuñalar hacia todos los lados", relató una joven que estaba en el lugar. "Logró alcanzar y abrir el vientre de una persona. Luego dio una puñalada en la cabeza de un tipo, otra en la oreja de una señora. Fue en la parada del autobús, y nadie vino a ayudar", relató entre sollozos. Varias personas huyeron, se refugiaron donde pudieron, algunas en un autobús, indicaron los bomberos que se acercaron al lugar. El fallecido fue un joven de 19 años, según el diario francés Le Fígaro. Tres de los heridos se encuentran en una situación crítica y cinco sufrieron heridas más leves, informó la fiscalía de Lyon.

El presunto agresor, cuyas motivaciones siguen siendo desconocidas, sería un afgano de 19 años, solicitante de asilo, que fue detenido por "asesinato y tentativa de asesinatos", indicaron desde la fiscalía. El alcalde de Lyon y ex ministro del Interior, Gérard Collomb, pidió "máxima prudencia" sobre el eventual carácter terrorista de este ataque con cuchillo, informó durante una breve declaración a la prensa. "No se saben las motivaciones del ataque. Está claro que no fue una pelea, ya que una persona atacó a los pasajeros que esperaban el colectivo de manera indiscriminada", dijo Collomb. "El agresor había sido retenido tanto por los civiles que se encontraban en el lugar de los hechos como por los agentes de seguridad de TCL (la empresa local de transportes públicos) cuando intentó huir dirigiéndose hacia el metro", agregó el alcalde.

En mayo, un paquete bomba en una panadería del centro de Lyon causó 14 heridos leves. El autor, un joven argelino radicalizado de 24 años, fue detenido tres días después. En su declaración el joven, Mohamed Hichem Medjoub, explicó que había "prestado en su fuero interno juramento de fidelidad" al grupo yihadista Estado Islámico (EI). Se le abrió una causa y ante las autoridades reconoció haber confeccionado y colocado el artefacto explosivo, según fuentes de la fiscalía.