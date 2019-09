Buena parte de los consultores creen que el oficialismo debe concentrarse en gobernar y tratar de lograr el mejor resultado posible para que sobreviva su fuerza política. Los encuestadores no hablan casi de tácticas, sino que perciben que Juntos por el Cambio tiene escasas posibilidades de revertir el cuadro electoral y debe concentrarse en la crisis económica.



Gustavo Córdoba opina que "el gobierno no está en condiciones de sostener el eje de la gobernabilidad y al mismo tiempo tratar de ser competitivo electoralmente. Debería optar por sostener la gobernabilidad, relativizando la actual estrategia de victimizarse y culpar a la oposición de su derrota".

"Está claro que el gobierno debe dedicarse a gobernar --sugiere Hugo Haime-- y dejar de pensar en hacer campaña, porque si la situación se agrava mientras le echa la culpa a la oposición, corre el riesgo de ser recordado como el peor gobierno desde el recupero de la democracia La fantasía de revertir la elección debe ser cambiada por un intento de achicar las diferencias para poder sobrevivir como fuerza política".

Roberto Bacman incluso analizó lo que constituye una de las esperanzas de Juntos por el Cambio: "tiene la expectativa de los nuevos votantes, que podrían ser cuatro o cinco puntos más que en las PASO, si se repite lo ocurrido en 2015. Pero esta vez la situación es muy distinta: hasta el momento no se detectan actitudes diferenciales en este potencial segmento de nuevos votantes. Las diferencias son muy parecidas a las que existieron el 11 de agosto. De manera que ahí no está la fuente de un cambio en la situación".

"El oficialismo debería sincerar la situación --afirma Raúl Timerman--. Tendría que declarar la emergencia alimentaria, siguiendo los lineamientos que, por ejemplo, le dio Roberto Lavagna. Y debería trabajar en la reestructuración de la deuda. Me parece que Marcos Peña no puede continuar como jefe de Gabinete atendiendo la crisis y la campaña. Incluso ahora su papel como jefe de Gabinete está acotado. Debería renunciar y tal vez conservar la conducción de la campaña. Las dos cosas no".