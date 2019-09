En Mar de Ajó cerca de mil familias tienen cortada la electricidad por haber acumulado deudas impagables por los tarifazos. Así lo denunció la Red de Multisectoriales, que alertó sobre la situación que se genera en los hogares con niños, o que tienen adultos con problemas de salud. Según plantean los vecinos, la cooperativa eléctrica local, Clyfema, está retirándoles a los usuarios morosos los medidores.

“Estoy sin luz hace más de un mes, me llevaron el medidor porque dicen que tengo una deuda de 50 mil pesos porque se me acumularon facturas de 4, 5 y 6 mil pesos. No sé de dónde salió tanto consumo porque no tengo estufas eléctricas, sólo una heladera y dos televisores”, contó Yésica Gordano, residente en la ciudad balnearia. La vecina es uno de los usuarios que vieron afectados sus tratamientos médicos; en su caso, porque ya no puede nebulizarse, lo que necesita debido a que sufre de una afección pulmonar.

Los medios locales vienen reflejando en los últimos meses el problema de las altas facturas que reciben los residentes del distrito.

La abogada Andrea Manzi, integrante de la Red de Multisectoriales contra el Tarifazo, declaró que aunque hicieron gestiones ante la distribuidora encontraron “una postura inflexible”.



“El problema se está propagando porque hay situaciones de imposibilidad de pago concretas. La gente no tiene plata para pagar la luz, el gas, o el agua. Desde las multisectoriales trabajamos con una clara consigna: los servicios públicos son derechos. En este caso prevalece además una cuestión de salud. Tratamos de difundir la situación porque no hemos tenido respuestas, la gente sigue a oscuras. Estamos pidiendo a las distribuidoras que sean flexibles y por lo menos por 90 días no corten el servicio”.