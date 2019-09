FUNDAMENTOS DE LA BOLSA DE TRAVAJO

Nadie duda en buscar a una de nosotras para ir a tener sexo. Esto se corrobora en las estadísticas de la zona roja de Buenos Aires donde circulan por noche alrededor de 1000 autos en busca de sexo. El echo de asumir nuestras identidad nos sentencia a la prostitución y somos muy pocas las que podemos elegir.

La sociedad ha generado un mito muy grande en el que las personas travestis trans tenemos que estar para prostitución. “Yo no nací con el Kamasutra en la mano” diría nuestra matriarca Lohana Berkins desde el cielo de las travas quien alguna vez señaló que todo lo que aprendió sobre sexo se lo enseñaron sus clientes.

No se nos ve como fuerzas productoras de trabajo, no nos ven con capacidades para hacer cualquier otra cosa. Nos dicen conflictivas, escadalosas, drogadisctas, borrachas, prostitutas, sidosas. La pregunta sigue estando: ¿por qué se dedican a la prostitución? Haciéndonos cargo a nosotras de todas las cosas que nos pasan. La sociedad se enrosca en ese cuestionamiento que ya ha quedado muy viejo, para no tener que dar otro tipo de respuesta. Hay que empezar a preguntar otras cosas, por ejemplo: ¿Tomarías a una persona travesti trans para trabajar, para que cuide a tus hijes? ¿Para atención al publico? ¡Para que te atienda la boca? ¿Para que te cure una herida?

Es importante que la sociedad conozca nuestras capacidades y voluntad por eso el objetivo de esta Bolsa de Trabajo es visibilizar y visibilizarnos por que también podemos hacerlo, solo que muchas veces necesitamos la oportunidad. Queremos, quiero ver a mis compañeras ocupando lugares, puestos de trabajo, mostrando todo el talento la capacidad para ser mas grande esta patria.

¡Sumate a la Bolsa de Trabajo! Pedidos y ofrecidos: Enviamos un mail a quierominana @gmail.com y nos comunicamos con vos. Nana es un puente de servicio no tiene ninguna injerencia ni porcentaje en las futuras contrataciones.

¡BASTA DE PALOS! ¡Y A LA BOLSA!

Magali Muñiz (55)

Magalimuñ[email protected]

“De chica soñaba con ser Médica, jugaba a eso. A mí me gustaba estudiar, a diferencia de mis compañeros yo esperaba a que llegue el Lunes para poder volver a la escuela pero después se me hizo difícil. A eso de los 12 años deje de ir al colegio ya no podía con todo lo que implicaba asumir mi identidad y las cosas que me gustaban que para muchos era lo que no debía ser. Así que deje y no pude terminar”.

“Soy buena cuidando personas. Tengo experiencia y referencias comprobables. En un momento cuide a una señora mayor y me di cuenta que tengo mucha paciencia y dedicación. Ese trabajo no es nada fácil porque se juegan muchos los sentimientos pero a mí me gustaba, llegue a ser parte de su familia. Me gustaría poder seguir trabajando. Vivo en Tigre. Los Martes trabajo en el Archivo de la Memoria Trans. El resto de los días estoy disponible y puedo moverme por zona norte o ir a la Capital”

Alma Fernandez

[email protected]

“Me gusta mucho la ciudad y me encanta realizar trámites y acompañar a personas a lugares, como bancos, hospitales o lugares públicos”

“Soy buena compartiendo teoría travetsi trans porque soy diplomada en género y me gusta charlar e integrar. Me gustaría trabajar en el ministerio de Desarrollo Social porque siento que tengo una labor de servicio que me hace estar atenta a lo que necesita el otro”

En este momento quisiera trabajar en atención al público por ejemplo dando turnos en hospitales. Preferentemente en Zona de Flores y alrededores. Tengo disponibilidad horaria.

Dolores Guadalupe Olivares (32)

[email protected]

“En algún momento fui empleada domestica, camarera y también me dedique a cocinar. Le hacia el almuerzo a Lizzy Tagliani. Después me puse a estudiar y hoy estoy terminando el secundario en la Mocha Cellis. Cuando termine me gustaría ser profesora de Lengua y Literatura poder enseñar y hacer que las identidades travestis trans puedan ingresar al campo educacional”

Quisiera en lo inmediato poder trabajar en algo que tenga que ver con atención al público, sea camarera, recepcionista, etc. Estoy disponible a partir de la media tarde y noche por que de Lunes a Viernes desde el medio dia hasta las 16 hs voy al bachillerato Mocha Cellis.