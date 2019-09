Desde Madrid

De visita en Madrid, Alberto Fernández se calzó por un par de horas el traje de profesor para impartir una clase a los alumnos de la Universidad Camilo José Cela de España, llamada “Cómo acercar la política a la ciudadanía, una perspectiva desde las campañas electorales”. Después del encuentro, que se extendió por poco más de una hora y media, y al que asistieron solo alumnos de la casa de estudios, el candidato a presidente del Frente de Todos se retiró a pie de camino a un restaurante cercano. Durante ese breve trayecto y ante la persecución de cámaras de televisión y periodistas argentinos y españoles, dijo que no haría declaraciones, y solo respondió una pregunta sobre el escenario electoral argentino: "No doy nada por ganado nunca, hay que estar tranquilo".

Fernández había llegado a la sede que la Universidad tiene en pleno centro de Madrid junto a Felipe Solá, y el dirigente del Grupo Callao, Miguel Cuberos. En los pocos metros que recorrió entre el auto del que bajó y las escalinatas de la casa de estudios, saludó a algunos argentinos que se habían acercado a recibirlo, y a jóvenes españoles que esperaban participar a la clase.

La agenda de Fernández en Madrid se extenderá hasta el final de esta semana, antes de viajar a Portugal para reunirse con las autoridades del Gobierno socialista de ese país. En Madrid, el principal encuentro previsto será con el presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez.

La cita, que no se incluyó en la agenda oficial que publica La Moncloa, se produce en un momento sensible para el líder socialista. Si el 23 de septiembre no alcanza un acuerdo con el resto de las fuerzas políticas para ser investido presidente, el Rey ordenará la disolución de las cortes, y se llamará a unas nuevas elecciones generales.



Según adelantó un integrante de la comitiva del candidato del Frente de Todos, tras la reunión con Pedro Sánchez, Fernández y Solá almorzarán con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El exmandatario español ha participado de forma intermitente en la política de su país durante las últimas semanas. Según trascendió a los medios el pasado mes de julio, Zapatero prestó sus consejos al líder de Podemos, Pablo Iglesias, para que su fuerza lograra un pacto con el PSOE de cara a la formación de un Gobierno de coalición.

Durante el fin de semana, y ya en Portugal, Fernández podría reunirse con el primer ministro portugués, Antonio Costa. El modelo económico de esa nación ha sido ponderado entre la izquierda de la Unión Europea, y también entre dirigentes del Kirchnerismo, por haberse opuesto a las políticas de austeridad del FMI, y haber logrado un crecimiento de la economía ligeramente superior al de la media europea.

Fernández podrá explorar los modelos políticos y económicos de dos países de la Unión Europea gobernados por fuerzas de izquierda, con las que puede encontrar similitudes para un eventual programa de Gobierno si se impone al macrismo el 27 de octubre.