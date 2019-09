Este jueves debería haber sido el cumpleaños número 73 de Freddie Mercury, y la industria discográfica decidió conmemorarlo a su modo: el sello Virgin EMI anunció el lanzamiento de Never Boring, una nueva caja recopilatoria que integrará sus discos solistas y algunas actuaciones en vivo.

Never Boring: The Freddie Mercury Solo Box Set será lanzado el 11 de octubre, y presentará tres CDs, un Blu-Ray y un DVD con trece videoclips promocionales, actuaciones en vivo junto a Montserrat Caballé y una entrevista. Junto a los discos Mr. Bad Guy y Barcelona se incluirán las canciones “Time Waits For No One” –grabada en 1986 para el musical Time- y “Love Me Loke There’s No Tomorrow”, con clips animados realizados por Beth David y Esteban Bravo.

Como corresponde a esta clase de lanzamientos, la caja incluirá un libro de 120 páginas de tapas duras, con un texto escrito por Rami Malek, el actor que interpretó a Mercury en el film Bohemian Rhapsody. “Never Boring trae una porción de la vida de Freddie. Espero que seas capaz de sentarte a disfrutar esta colección y dejes que la música, las imágenes y las frases de Freddie Mercury te inspiren como lo hicieron conmigo”, escribe el intérprete.

El material también será lanzado en ediciones separadas en CD, vinilo y en las plataformas digitales. Además, sin fecha aún definida aparecerá una versión “actualizada” del libro Freddie Mercury: A Life In His Own Words, compilada por el archivista oficial de Queen, Greg Brooks.