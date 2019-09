Los productores de la Agricultura Familiar cultivan el 60 por ciento de las verduras que consumen los hogares del país. Desde la Unión de Trabajadores de la Tierra, Nahuel Levaggi señala que, sin embargo, mucha de esa fuerza se pierde porque el Estado no tiene políticas para garantizar la producción sana de alimentos a precios populares. “Las únicas políticas que tiene el Estado con respecto a la alimentación son, por un lado, el control de la calidad de los alimentos, por una cuestión de salud, y por el otro las de Desarrollo Social, que ante la pobreza reparte comida, comida sin ningún tipo de trabajo serio sobre la nutrición”. El reparto de alimentos a los sectores socialmente más vulnerables se vienen complementando, cuando los problemas de acceso a la comida son por cuestiones de inflación, con acuerdos de precios entre la secretaría de Comercio y las grandes cadenas, que no resuelve los problemas generados por la concentración económica. En esta situación, los productores de la UTT están pidiendo al estado la creación de un Ministerio de la Alimentación. “Así como existe un ministerio de Vivienda, de Trabajo o de Salud, es necesario que la alimentación sea abordada de manera integral. Hoy vemos que existe un problema estructural, y es que las políticas de gobierno abordan el tema de la alimentación cuando se convierte en un problema y desde las consecuencias, que son la no accesibilidad. Repartir comida es un parche. Necesitamos que se garantice una producción de alimentos de calidad que lleguen a toda la población”.