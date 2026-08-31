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Sociedad

Por contener benceno y otras sustancias tóxicas

Prohibieron la venta de juguetes Squishy por riesgos para la salud

La decisión, publicada en el Boletín Oficial, también ordena el retiro del mercado y la destrucción del stock existente en el país.

Ordenaron su retiro del mercado Redes Sociales

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