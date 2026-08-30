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El País

Los fuegos de artificio de Caputo y Milei

Se produjo el milagro de descubrir la justicia social

El gobierno y sus patronales confían en que seguirá siendo más fuerte el “Nosotros o El Caos” que la realidad del ajuste. Pero saben que deben empezar a disimular mejor.

Por Eduardo Aliverti
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Caputo anunció créditos hipotecarios financiados por el FGSA Conferencia de prensa Prensa

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