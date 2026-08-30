El adiós a Jorge Pedersoli enlutó al automovilismo

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30 de agosto de 2026 - 17:24
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Preparador y piloto
El preparador Jorge Pedersoli junto a Guillermo Ortelli.
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