Presión e internas por la necesidad de medidas económicas de impacto social positivo
Milei y el traumático sepelio del modelo
Bullrich aseguró en una reunión privada que “así vamos a una derrota en 2027”. Caputo le avisó al Presidente que explora nuevas medidas que involucran a los bancos. En el medio, la crisis del ingreso hace estragos: las alimenticias advierten que se rompió la cadena de pagos con los supermercados. Los números que dan, espantan: el 40 por ciento de las ventas son de 5 productos o menos.