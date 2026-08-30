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Buenos Aires|12

El sistema sanitario, en problemas

El peronismo busca votos adentro y afuera para sacar a flote los proyectos de salud de Kicillof

La comisión de Salud Pública fue convocada para el martes y se buscará tratar los proyectos de integración del sistema de salud y de la creación de un laboratorio provincial.

María Belén Robledo
Por María Belén Robledo
Nicolás Kreplak en el Senado bonaerense Gentileza -

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