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El clan familiar había manifestado su deuda de gratitud con el argentino
Los Bolsonaro no hablan de su amigo Cerimedo
El mutismo sobre el consultor argentino de extrema derecha acusado de intento de feminicidio fue lo que ha caracterizado al clan brasileño desde hace casi dos semanas.
Por
Darío Pignotti
30 de agosto de 2026 - 00:30
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Fernando Cerimedo y Eduardo Bolsonaro en Mar a lago, Florida.
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