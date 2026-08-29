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El seleccionado argentino de rugby cayó 27-21 ante los oceánicos

Los Pumas no pudieron con Australia y perdieron en Jujuy

Los errores cometidos por el conjunto de Felipe Contepomi le impidieron tener chances de ganar el encuentro. Ambos conjuntos se enfrentarán la semana próxima en Mendoza.

Jorge Ciccodicola
Por Jorge Ciccodicola
Hernando De Cillia
Por Hernando De Cillia
Guido Petti encara ante la defensa visitante. Gaspafotos (Ramiro Vega - Daniel Gollan)

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