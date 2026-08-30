“Hace tiempo que estábamos esperando la elevación a juicio. Finalmente ahora tendremos justicia por todas las víctimas del sur de Córdoba”, afirman desde la UNRC
A 10 años de la sentencia de La Perla, crece la expectativa por el inicio del juicio de la Causa Gutiérrez en Río Cuarto
El proceso oral comenzará el 20 de octubre y tendrá 24 acusados y 70 víctimas. Los organismos de derechos humanos destacan su importancia para reconstruir el circuito represivo que operó en Río Cuarto y el sur provincial.