Las reservas siguen bajando a ritmos acelerados. Este viernes se perdieron 424 millones de dólares y cerraron en 50.949 millones. El retroceso de las divisas del Banco Central fue de 3151 millones de dólares esta semana y desde principio de agosto la cifra se eleva a 16.950 millones. Los controles cambiarios por ahora no frenaron el drenaje de reservas.



Los depósitos en dólares de los bancos continuaron esta semana en baja. La última información disponible es para el martes 3 de septiembre. Ese día los depósitos se ubicaron en 29.499 millones de dólares y registraron una contracción de 752 millones. La merma había sido de 913 millones el lunes. Desde las elecciones se perdieron 7556 millones, el 25 por ciento del total en tres semanas.

El elemento destacado de este viernes fue el fuerte rebote de los bonos. Hubo subas de hasta el 25 por ciento. Fue el caso del Bonar 2024. El Bonar 2020 también anotó un alza considerable (19 por ciento). Los títulos públicos habían caído al comienzo de esta semana por debajo de 40 por ciento de la paridad. La terminaron por arriba del 50 por ciento.

El Gobierno dejó trascender que si el proyecto de reperfilamiento de la deuda pública no consigue buena recepción en el Congreso se avanzará con la medida a través de un decreto de necesidad y urgencia. El avance en los precios de los bonos podría explicarse por la filtración del documento final de la propuesta de reprogramación de la deuda.

La letra chica del acuerdo no tendría impacto sobre el capital ni los intereses. Un consultor con fuerte llegada al Gobierno difundió esta semana un informe criticando por ingenua la propuesta del equipo económico de reperfilar en forma “ligth”. El economista aseguró que los dólares no alcanzan para alargar plazos de repago y no hacer una quita.

El riesgo país se ubicaba encima de 2500 puntos a finales de agosto. Este viernes bajo hasta 2029 unidades este viernes. Se trata de un retroceso de 175 unidades en la jornada y de 500 puntos en la última semana. Esto marca una diferencia con la crisis de 2001. En esa oportunidad el riesgo país había pasado de 700 a 2500 puntos en un plazo similar al registrado en los últimos meses. Pero los bonos nunca registraron un rebote. El default de la deuda se hizo con un riesgo país encima de 5000 puntos.

El nivel de especulación con los activos argentinos no es sencillo de equiparar. Al cierre de esta semana volvieron las compras de oportunidad en toda clase de activos. Este viernes hubo una suba de 29 por ciento del cupón PIB en pesos. Fue el título de deuda que más subió entre los títulos de deuda operados en el mercado porteño.

El dólar terminó este viernes en 58,02 centavos y marcó una baja de 12 centavos en el día. En la semana el retroceso fue de 6,5 por ciento (4 pesos). La implementación de controles para las compras de divisas fue clave para contener las presiones cambiarias.