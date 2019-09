La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Contravencional otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al pediatra Ricardo Russo, acusado de distribuir y comercializar pornografía infantil. La medida, que beneficia al ex pediatra del Hospital Garrahan y le permitirá esperar el juicio en su casa del barrio porteño de Nuñez, fue resuelta esta tarde luego de que el médico pasara 99 días recluido en la cárcel de Ezeiza.

El pediatra está acusado de tenencia, producción, comercialización y facilitación de pornografía infantil.



Los integrantes de la Sala III de la Cámara, integrada por Sergio Delgado y Elizabeth A. Marum, dispusieron que Russo deberá "observar la obligación de no ausentarse de su domicilio para el cumplimiento de la medida". Tanto Delgado como Marum entendieron que Russo puede esperar en su domicilio el juicio oral a pesar de la opinión en contrario de la Fiscal Daniela Dupuy, experta en tráfico de pornografía infantil, que había solicitado que Russo permaneciera en prisión por el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Según la fiscal Dupuy, el juicio oral contra Russo podría concretarse este año.

Russo, de 57 años, ex jefe del Servicio de Reumatología e Inmunología durante más de una década, pasó buena parte de su reclusión de 99 días en el Hospital Penitenciario de Ezeiza.



El caso comenzó con la operación denominada Luz de Infancia II, llevada a cabo por las autoridades de Homeland Security de los Estados Unidos (un grupo que vela por la seguridad de niños y niñas y depende del FBI) y del Ministerio de Justicia de Brasil, a través de la cual informaron al cuerpo de investigaciones judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires respecto de varios hechos de distribución de contenido pornográfico infantil llevados a cabo por usuarios radicados en este país, a través de la plataforma P2P "E-mule".



Luego del allanamiento realizado al hogar del médico Russo y el secuestro de las computadoras, se encontró una gran cantidad de imágenes y videos de explotación sexual infantil, por lo que se procedió a su detención el 14 de mayo pasado.



El ex jefe del Servicio de Inmunología y Reumatología del Garrahan está acusado de "tenencia, distribución y producción de pornografía infantil" que involucraba a niños de seis meses a 14 años. Al día siguiente de la primera audiencia de prisión preventiva, se allanó el consultorio del médico en el hospital, donde se encontraron más imágenes y videos de las mismas características.

En noviembre de 2018, Gendarmería allanó su casa, en Núñez, y encontró dispositivos que contenían imágenes de menores en un contexto sexual. Los peritajes a los dispositivos secuestrados en la casa del pediatra arrojaron como resultado 761 fotos y dos videos con niñas y niños de 6 a 12 años. En otro peritaje se encontraron fotos que databan del mediodía del 24 de noviembre de 2015, 9 en total, tomadas en el Garrahan con un iPhone 6 donde se ve a dos niñas, de 6 a 9 años, que muestran sus genitales. Luego, los peritos encontraron 39 fotos de enero del mismo año tomadas en la playa con una cámara digital, se veía a niñas en ellas también. Una búsqueda a su computadora en su consultorio también reveló material pornográfico con menores.