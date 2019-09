El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, ya recibe críticas desde el propio oficialismo por su mensaje xenófobo y reaccionario. "Yo siempre dije las mismas cosas, sigo pensando de la misma manera, y si a alguien le preocupa, me gustaría que me lo diga de frente. Yo creo que hay que dar la pelea electoral y que el tema no está cerrado", disparó el senador. Según Pichetto, "hay que pararse con convencimiento porque esta elección puede ser distinta".