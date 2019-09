Los ganadores del Martín Fierro a la TV por cable:

La ceremonia había transcurrido sin muchas estridencias, entre la tediosa sucesión de premios y discursos de agradecimientos de ocasión de los ganadores a familiares y compañeros de trabajo. Hasta que hacia el final de la velada de los Martín Fierro a la producción 2018 de la TV por cable un cruce tácito pero inequívoco entre el periodista de C5N Alejandro Bercovich y Sergio Lapegüe, de TN, agitó el fin de una fiesta en la que el Oro a El host, la ficción de Fox, apenas fue una anécdota. La “grieta” nuevamente se hizo presente, pese al esfuerzo posterior de otro periodista, Luis Novaresio, de servir de componedor de las diferencias entre ambos colegas.

La elección de Bercovich como mejor labor periodística en la TV por cable, por su trabajo en Brotes verdes, de C5N, marcó un antes y un después de la ceremonia de entrega. El discurso del periodista económico, apuntando a los periodistas que en estos años blindaron al gobierno de Mauricio Macri, lejos estuvo de atenerse al protocolo que había signado la noche.

“Quiero dedicarle este premio a todos mis compañeros de C5N que fueron muy castigados en estos años e hicieron periodismo de verdad”, comenzó a decir Bercovich, justo en el momento en que casualmente la transmisión de la señal Magazine sufrió el único corte de la noche. “El año pasado -recordó- arrancamos Brotes verdes con una investigación sobre las autopistas del curro, que es hoy una causa que le preocupa bastante a funcionarios al parecer salientes. Lamentablemente esa investigación no tuvo el eco que pensamos que iba a tener en los demás colegas y medios. Espero que a partir de ahora los periodistas busquemos la verdad, pero no solamente cuando eso coincide con los intereses de las empresas periodísticas que nos emplean. Hay que ser siempre críticos”, acusó, sin dar nombres.

“Este premio es para los 4 mil trabajadores de prensa que se quedaron sin trabajo estos años. A mis compañeros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y para todos los que nos insultaron y nos ningunearon por laburar con mucho esfuerzo durante este tiempo. Porque esta crisis no vino sola, sino que fue producto de muchas políticas que criticamos durante mucho tiempo ante el silencio de un montón”, lanzó Bercovich, provocando los aplausos de muchos y el silencio incómodo de otros tantos de los presentes en el salón principal del Hotel Panamericano.

Si bien Bercovich no dio nombres, al momento de subir al escenario a recibir el Martín Fierro como "mejor servicio informativo" por TN, Lapegüe se hizo cargo del mensaje de su colega. “Ojalá que se acabe la grieta entre los periodistas, entre aquellos dirigentes que tienen la oportunidad de cerrar la verdadera grieta, entre aquellos que comen y los que no, entre lo que tienen educación y los que no, entre los que tienen salud y los que no, entre lo que tienen trabajo y los que salen a buscarlo”, afirmó el conductor de la primera mañana de la señal que este año fue superada por C5N en audiencia.

Pese a declamar sellar la grieta, Lapegüe esbozó una defensa corporativa de la señal informativa que lo emplea. “Hay que informar con la verdad y hay que ser honestos con nuestros principios, no perder nunca nuestros orígenes, que es los que hacemos desde hace 25 años en TN. Podemos perder o ganar, pero la honestidad de denunciar las causas de corrupción hay que tenerla, hay que decir la verdad. A pesar de las diferencias que podemos tener todos, de un lado y del otro. Por la libertad, la república y la democracia. ¡Vivan los periodistas!”, gritó, entre aplausos y también algunas risas que se hicieron escuchar.

El clima de tensión instalado intentó ser relajado por Novaresio, ganador del Martín Fierro como conductor de Luis Novaresio Entrevista, el ciclo diario que realiza en A24. “El periodismo es algo más que un gesto narcisista de pararse frente a una cámara y creer que uno tiene más que decir antes que escuchar. LNE es un programa en el que intentamos escuchar, sentarnos a preguntar, ser curiosos con lo que le pasa al otro. Y me parece que eso podemos contagiarlo a los que dirigen este país, para que puedan escuchar, sentir distinto y bancarse decir a los que piensan distinto”, afirmó Novaresio. Y, tal vez forzosamente, intentó construir un puente entre el discurso de Bercovich y la respuesta de Lapegüe que había tenido lugar minutos antes a su premiación. “Hoy lo escuché a Ale Bercovich y a Lape cuando, desde lugares muy distintos, pero desde la misma esencia del periodismo, pensaban lo mismo: reclamaban a los que nos gobiernan que escuchen, que sean menos soberbios, que terminen con esta convicción de creer que tienen verdades absolutas. Y sentí que nuestro oficio tenía algún sentido”.

Antes de ese cruce, Canela -que fue reconocida por su trayectoria- había tenido un discurso premonitorio del debate periodístico que se dio al final de la ceremonia organizada por la siempre polémica Asociación de Periodistas de Televisión y Radio de la Argentina (Aptra). “Por favor, a mis compañeros periodistas, busquen la verdad, no crean que son dueños de la verdad. Estudien, investiguen, profundicen, háganse cargo de lo que dicen, es un país que necesita calma y serenidad”, había dicho. Algunos eligieron no escucharla.





Los ganadores del Martín Fierro a la TV por cable:

Oro: El Host (Adrían Suar, Martín Bossi y Nicolás Vázquez – Fox)

Periodístico: Detrás de lo que Vemos (Claudio Villarruel y Bernarda Llorente – Crónica HD)

Labor Conducción Femenina: Luciana Rubinska (El Diario – C5N)

Labor Conducción Masculina: Luis Novaresio (Luis Novaresio Entrevista – A24)

Labor Periodística Femenina: Dominique Metzger (TN)

Labor Periodística Masculina: Alejandro Bercovich (Minuto Uno – C5N)

Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor: El Host (Adrían Suar, Martín Bossi y Nicolás Vázquez – Fox)

Producción Integral: Un Gallo Para Esculapio (TNT)

Labor Humorística: Migue Granados (ESPN Redes – ESPN2)

Interés General: Íntimo y Personal (Ricardo Guazzardi – Metro)

Magazine: Flor de Tarde (Florencia de la V – Ciudad Magazine)

Económico: MMD Maxi Mediodía (Maximiliano Montenegro – A24)

Cultural Educativo: Cinetec (Alexis Puig – Ciudad Magazine)

Arte y Tendencia: TN Tecno (Federico "Dexter" Wiemeyer y Santiago Do Rego – TN)

Noticiero: Chiche 2018 (Samuel "Chiche" Gelblung – 1+1=3 – Crónica HD )

Noticiero Deportivo: Sportia (Alejandro Fabbri, Gastón Recondo y Equipo – TyC Sports)

Deportivo: #Bonadeo (Gonzalo Bonadeo y Guido Bercovich – TyC Sports)

Periodístico Deportivo: 90 minutos (Sebastián "Pollo" Vignolo – Fox Sports)

Labor Periodística Deportiva: Diego Latorre (Fox Sports Radio – Fox Sports)

Deportes Extremos: Winter News (Fox Sports)

Musical (Tango / Folklore): Clásicos de Tasso (Ligia Piro – Canal de la Ciudad)

Musical (Pop / Rock / Latino / Jazz): Encuentro en la Cúpula II (Lalo Mir – Encuentro)

Infantil / Juvenil: Escondidos en el museo (Mariana Gak, Martín Miller y Manuel Pulpeiro – Paka Paka)

Servicio Informativo: TN

Documental: Tocar Para Vivir, Los Sonidos del Éxito (Nelson Castro , Documentales TN – TN)

Temas Médicos: Intelexis Mujer (Guillermo Capuya y Silvia Fernández Barrio – Metro)

Vida Sana: ESPN Yoga (ESPN)

Culinario: Maestros del Asado (Christian y Roberto Petersen – El Gourmet)

Programa Rural: LN + Campo (Eleonora Cole – LN+)

Turismo y Tiempo Libre: Mundo Visual (Mirtha Gómez Villalba – A24)

Femenino / Moda: La Jaula de la Moda (Horacio Cabak – Ciudad Magazine)

Servicios: Andino y el País (Guillermo Andino y Carolina Prat – A24)