La oposición buscará mañana darle media sanción al proyecto unificado de emergencia alimentaria en la Cámara de Diputados. El grueso del arco opositor formalizó ayer el pedido de sesión especial para este jueves al mediodía, que estará acompañada fuera del Palacio Legislativo por una movilización de los movimientos sociales que bregan por la implementación de la emergencia. Aunque desde el macrismo se anunció que esperan “la respuesta del Ejecutivo en cuanto a la viabilidad fiscal” de la iniciativa para saber si bloquearán a no la propuesta opositora, en el interbloque de Cambiemos prevalece la idea de dar quórum, debate y redoblar la apuesta: proponer modificaciones que también comprometan al Gobierno que surja de las elecciones del 27 de octubre.

El pedido de sesión especial para este jueves a las 11.30 incluye 14 proyectos de distintos bloques legislativos sobre emergencia alimentaria y uno que unificó a la mayoría del arco opositor. El texto unificado tiene como ejes la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria decretada por el Poder Ejecutivo en 2002, “un incremento de emergencia como mínimo del 50 por ciento de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición” y autoriza al Gobierno la reasignación de partidas presupuestarias para cumplir con la ley.

La convocatoria lleva la firma de los jefes de los mismos bloques que rubricaron el proyecto unificado: Agustín Rossi (FpV-PJ), Pablo Kosiner (interbloque Argentina Federal), Felipe Solá (Red por Argentina), Carla Pitiot (Frente Renovador) y Leonardo Grosso (Movimiento Evita). A los que también se sumaron, entre otros, Jorge Franco (Frente de la Concordia Misionero), Victoria Donda (Somos), Alejandra Rodenas (Nuevo Espacio Santafesino), José Luis Ramón (Protectora), Omar Félix (Somos Mendoza), Juan José Bahillo (Justicialista), Ivana Bianchi y Andrés Vallone (Unidad Justicialista).

Otros bloques también serán de la partida aunque insistirán con sus propios proyectos. Consenso Federal, con la iniciativa de su candidato presidencial Roberto Lavagna, que confirmó que respaldarán la decisión conjunta: “la Cámara va a tratar el tema y esto muestra que, si todos empujamos juntos, a pesar de que algunos miren para otro lado, la realidad se termina imponiendo”, remarcó Lavagna en una recorrida por Quilmes.

El Frente de Izquierda (FIT) hará lo propio para proponer sumar a la emergencia alimentaria, la prohibición de despidos y suspensiones y aumentos para los jubilados, entre otros puntos. Aunque igual respaldará la emergencia.

Ante el abroquelado arco opositor, Cambiemos analiza una estrategia legislativa que no lo exponga como dique de contención para frenar la emergencia alimentaria y esmerile aún más sus chances electorales en octubre.

La primera reacción fue de confrontación. El jefe del bloque macrista, Alvaro González, afirmó que los diputados de Cambiemos (PRO, UCR y CC) esperarán la “respuesta” del Gobierno sobre “la viabilidad fiscal” de la iniciativa. “Si no tiene vialidad, no vamos a darle los dos tercios”, aseguró ayer en referencia a que podrían bloquear el tratamiento de la emergencia en el recinto, ya que el proyecto opositor no tiene dictamen de comisión en un Congreso paralizado por el oficialismo y donde la Cámara baja no sesiona desde hace dos meses y medio. También toldó de “oportunismo político” el reclamo opositor y de las organizaciones sociales.

Pero no todos en Cambiemos comparten la postura. En la mayoría de sus legisladores “prima la postura de dar quórum y no bloquear la media sanción”, reconocieron a PáginaI12. Pero no bajarán al recinto sin dar pelea: Ayer por la tarde en varias oficinas del Palacio Legislativo se redactaban propuestas, que el oficialismo intentará incorporar al articulado del proyecto consensuado por la oposición. “Es probable”, admitieron diversas fuentes del oficialismo parlamentario ante la consulta de este diario sobre la posibilidad de proponer modificaciones al texto opositor. La apuesta de Cambiemos es que el peronismo y los distintos bloques que tributan al Frente de Todos, acepten modificaciones que también involucren y comprometan al próximo gobierno. De todas maneras, el interbloque oficialista lo terminará de decidir en una reunión prevista para hoy por la tarde.