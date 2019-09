Sin definirse como “macrista” ni “albertofernandista” sino “enamorado de la Argentina” y “a favor de la gente”, a la salida de los premios Martín Fierro a la televisión por cable Adrián Suar también se refirió a la crisis argentina. Recién galardonado con el Martín Fierro de Oro por El Host (que se emite por Fox), el productor y gerente de programación de El Trece dialogó con los movileros que cubrían el evento y tuvo un ida y vuelta con Lautaro Maslin, de C5N.

En el intercambio, Suar rescató “algunas cosas institucionales” del Gobierno y calificó su gestión con “un 6”, pero señaló que “es un momento muy difícil, todos conocemos amigos que no la pasan bien”, y apuntó a la mala marcha de la economía, “que tiene un lugar central en la dinámica de las familias de la Argentina”, como principal razón del resultado de las PASO.

Y aunque Mirtha Legrand, una de las estrellas principales de la emisora en la que ostenta su cargo, repitió que no invitaría a Alberto Fernández a su mesa, el productor aseguró que no hay razones para que el candidato a presidente no sea invitado. “¿Por qué no va a estar Alberto Fernández? Tendría que estar. No va más eso de quién tiene que estar y quién no, de un lado y del otro. Hay salir de esa zona”, señaló.