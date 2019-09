Texturas que se contrastan

"Conceptualmente, el disco no está pensado en fragmentos sino que es un larga duración. Son 9 temas", explica Ricardo "Pepo" Cortés acerca de la primera de las tres estaciones dedicadas al periplo lunar que significa el cuarto álbum de Sig Ragga. El grupo nacido en Santa Fe presentará esta noche Relatos de la Luna (parte 1), a las 21 en La Sala de las Artes (Suipacha y Güemes).

"El hecho de presentarlo así nos parecía conveniente, entre otras cosas, por la impresión que tuvimos tras el lanzamiento de La Promesa de Thamar (2016). Veíamos que ante el flujo y la cantidad de información que hay en las redes, se volvía un poco efímero largar todo un disco de golpe", señala el baterista. Junto a Pepo Cortés, Sig Ragga reúne los talentos de su hermano Gustavo "Tavo" Cortés (tecladista y vocalista), Nicolás González (guitarrista), y Juan José Casals (bajista). Relatos de la Luna oficia también como una operación estética que involucra otras posibilidades; de este modo, "cada una de las tres partes será acompañada de un video, eso nos da la posibilidad de producirlos durante el tiempo que hay entre cada una de ellas". De este modo, el video clip de "Esperando la magia" ya circula por la red y promueve la escucha de los otros dos temas que componen este episodio: "Tocando el cielo" y "Santa María". Las partes 2 y 3 se presentarán durante los meses de octubre y noviembre, respectivamente.

"Hacer el lanzamiento un poco más prolongado fue también una sugerencia del sello S-Music, para que los seguidores tengan tiempo de escuchar los temas de a poco. El disco en formato físico, seguramente un vinilo, va a estar listo para diciembre. Pero los temas ya están masterizados, el disco está terminado", agrega Pepo.

-Me gusta que el punto de arribo sea el vinilo, como una vuelta al origen.

-Hay un cambio muy grande con lo que es la escucha. Yo soy de otra generación, y en los '80, los '90, y todavía en el 2000, uno compraba un disco y se tomaba el tiempo de escucharlo. Hoy pasa algo que nadie entiende muy bien, pero hay una revolución en el consumo. Por otro lado, no es una novedad nuestra sacar el disco en partes, hay muchos artistas que van sacando de a un tema, o un video, porque hay un contacto con los seguidores que es permanente, y eso genera una demanda de otro tipo, de siempre tener que ver algo nuevo.

-Entiendo que las canciones fueron anteriores al disco.

-Se fue dando. Es un disco que tiene un proceso bastante largo, de tres años más o menos, apenas terminamos La Promesa de Thamar. También nos pasa que no nos proponemos componer para un próximo disco, sino que cada uno, en su home studio, va tirando ideas que ni siquiera son para un disco. Antes que nada, hay una necesidad creativa, que compartimos. Tenemos una carpeta llena de ideas. Y eso está bueno porque trabajamos con mucha libertad. Este disco tiene mucha variedad de texturas, de canciones, de estilos, y lo da el hecho de no concebirlo a partir de algo específico, sino que cada una de las canciones son como un mundito, tienen su coherencia, su estética, su textura y su narración. Son todas muy diferentes entre sí, en eso hay mucho contraste.

-Creo que ustedes tienen de por sí una vocación narradora. El título Relatos de la luna lo dice.

-Hay un espíritu y seguramente se ve de afuera en ese sentido, como una unidad. Pero también es verdad que cada canción es muy diferente en muchos aspectos, no sólo por las letras -que escribe mi hermano- sino también en el sentido en que fueron concebidas. Hay canciones que, en el tratamiento, son un collage de imágenes. Para este disco nos pusimos como premisa inventar un sonido, jugar a ver cómo sonaríamos nosotros dentro de 50 años; eso es algo que pasa con dos de las canciones que serán presentadas más adelante, son como de un rock con distorsión y sonidos inventados en sintetizadores. Pero también hay canciones muy simples con tambores y sonidos de la India. Cada una tiene su propio tratamiento.

Si de lo que se trata es de buscar alguna aproximación a la música y dinámica de Sig Ragga, el músico distingue la necesidad de "reinventarnos, más con los tiempos de hoy donde todo tiende a clasificar y catalogar, a repetirse. Hay como una maquinaria, hasta de cómo se tiene que desenvolver un artista o una banda. Hay una optimización de los tiempos que es acelerada. Si uno no va buscando cómo romper esa cosa alienante se vuelve un poco complicado, porque en algún momento cobra tanta frialdad lo que uno puede estar haciendo que se pierde la esencia o la gracia misma, para sólo reproducir algo. Sinceramente, no pensamos en eso. Estamos en los proyectos y en lo creativo; y no sólo en lo musical, también en el video y en pensar el arte del vivo. El grupo es una excusa para estar haciendo cosas en distintos planos".

Para el show de esta noche, Pepo Cortés refiere que "tendrá la esencia de lo que venimos haciendo, en cuanto a lo que es la escenografía, las luces, el desarrollo. Hay una caracterización, una exageración de lo que somos nosotros, sin un guión ni nada específico. Habrá un recorrido por las canciones de nuestra discografía, sumando los tres temas de Relatos de la Luna".