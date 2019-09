“La ciudad que nunca duerme” ha sido el hogar de muchos escritores, desde Walt Whitman y los aristocráticos Henry James y Edith Wharton pasando por Willa Cather hasta Paul Auster, en un listado que podría resultar desmesurado por la cantidad y diversidad de nombres que se podrían incluir. “Nueva York era un espacio inagotable, un laberinto de interminables pasos, y por muy lejos que fuera, por muy bien que llegase a conocer sus barrios y calles, siempre le dejaba la sensación de estar perdido. Perdido no sólo en la ciudad, sino dentro de sí mismo”, escribió Auster en Ciudad de cristal. Aunque parezca increíble, la más heterodoxa y cosmopolita de las ciudades de Estados Unidos no tenía hasta ahora una feria del libro. Este viernes comenzará la primera edición de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York (FILNYC) en el Instituto Cervantes de Manhattan, en la que participarán Claudia Prado (Argentina), Carmen Boullosa (México), Lina Meruane (Chile), Edmundo Paz Soldán (Bolivia), Ernesto Quiñónez (Ecuador), Jaime Manrique (Colombia), Mateo Sancho (España), Zaida Corniel (República Dominicana), Iván Monalisa Ojeda (Chile) y Enrique del Risco (Cuba), entre otros escritores que viven y enseñan en Nueva York.

Las temáticas de la FILNYC en los paneles y presentaciones de libros son “la experiencia de ser escritxr hispanx/latinx en Nueva York”, “el imaginario queer” y “la identidad como inmigrante a través de la literatura”. Además se realizará una exhibición fotográfica sobre el poeta y traductor español León Felipe para conmemorar el 50 aniversario de su muerte. “El carácter multicultural de la ciudad hace que cada comunidad realice su propia feria en función de su geografía y preferencias, por ejemplo, hay una feria en Queens, otra en el Bronx, otra en el estado vecino de New Jersey, por citar algunas. Pero lo que distingue a la FILNYC es que incluye a sellos editoriales internacionales y convoca a escritores de diferentes países para celebrar todos juntos nuestra diversidad cultural en Manhattan, en un lugar emblemático como lo es el Instituto Cervantes”, cuenta la coordinadora de la FILNYC, Rosalía Reyes, periodista mexicana que vive en Nueva York desde 2012. “Esta primera edición surge por iniciativa del Instituto de Estudios Mexicanos de la City University of New York (CUNY) como parte de su misión de fortalecer a la comunidad a través de programas educativos y culturales. Quisimos ampliar nuestro alcance hacia la comunidad latina e hispana en general y no solo orientarla a la comunidad mexicana, por eso hemos invitado a los cónsules de España y de América Latina y hemos enmarcado el evento dentro de las celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana, que año a año se realiza en Nueva York”, agrega la coordinadora de la Feria.

¿Cómo se contribuye al empoderamiento de la comunidad latina en Nueva York en estos tiempos gobernados por Donald Trump, un presidente que no tiene el menor respeto por esa comunidad? Reyes comenta a Página/12 que hay una serie de acciones y programas que realiza el Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY para fortalecer el sentimiento de orgullo por ser hispano. “El hecho de que el público, incluido el infantil, venga a escuchar a los escritores hablar en español sobre su producción literaria sirve de plataforma para exhibir el talento que existe. El Instituto ofrece clases de inglés, de apoyo escolar, de lenguas indígenas, y nuestro programa insignia es CUNY [email protected], por medio del cual el Instituto ofrece becas universitarias a estudiantes destacados sin tomar en cuenta su estatus migratorio. La educación es clave para fortalecer a la comunidad”. Reyes define a Nueva York como una ciudad de migrantes. “En marzo de este año, el Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY organizó un taller de escritura con mujeres migrantes para que nos contaran su experiencia en el marco del Día Internacional de la Mujer. La idea fue que exploraran su identidad como mujeres migrantes, pero también en sus diferentes roles: como madre, hermana, trabajadora, etcétera. La convocatoria tuvo una respuesta abrumadora y el taller fue un éxito. Ahora en la FILNYC vamos a presentar la antología de los textos escritos por las mujeres participantes. El libro se titula: Antología binacional. Escritos Identitarios Tijuana-Nueva York. Los textos son sublimes y desgarradores al mismo tiempo, porque las mujeres comparten sus testimonios –explica la coordinadora de la Feria-. Nueva York se sabe una ciudad de migrantes y una ciudad multicultural, y apoya a sus habitantes para expresar sus experiencias”.

Reyes plantea que cada migrante lleva su propia identidad a Nueva York. “Todas las identidades conviven entre sí; la gente se va integrando a una ciudad que ofrece una riqueza cultural y lingüística que cada quien vive en diferente grado –advierte la periodista y docente mexicana-. Como profesora de español he tenido estudiantes universitarios que apenas vienen llegando a Nueva York prefieren hablar español porque no se sienten cómodos todavía en inglés. O también tengo alumnos anglosajones que están aprendiendo español porque tienen muchos amigos hispanos. Sin duda el hecho de que el español sea una lengua hablada por millones de personas en Estados Unidos y el hecho de que casi a donde quiera que vayas en Nueva York haya alguien hablando en español influye en los deseos y necesidades de la gente de voltear la mirada al español. Es ahí donde nosotros queremos enmarcar la FILNYC, es decir, no cerrarnos a hacerla toda en español, sino que ofreceremos algunas presentaciones en inglés y contaremos con servicio de interpretación simultánea vía audífonos, porque queremos que quienes hablan español se sientan orgullosos y en contacto con su riqueza lingüística, pero también queremos que aquellos que no lo conozcan se acerquen y disfruten de nuestros escritores”.