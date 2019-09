Un abanico heterogéneo de referentes sindicales de Rosario expresó su rechazo al bono de 5 mil pesos propuesto la semana pasada por el gobierno nacional, y fueron al fondo del asunto para exigir un aumento genuino de los salarios como solución real. Los gremialistas se desmarcan de esta manera del puente que intentó el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y atribuyeron la oferta de ese plus salarial que se pagaría con el sueldo de setiembre como una mera maniobra electoral en vísperas del comicio del domingo 27 de octubre.

Gastronómicos, bancarios, camioneros, mecánicos y personal de la Junta Nacional de Granos se plantaron a pesar del acuerdo esbozado por la CGT con algunos sectores privados y el gobierno, de manera de empardar el bono de 5 mil pesos para trabajadores estatales. Pero todo está hilvanado apenas si se tiene en cuenta la reticencia que mostraron varias cámaras empresarias para hacer frente a esa compensación.

Para Juan Chulich, secretario general del gremio de Trabajadores Camioneros de Santa Fe, alineado con Hugo Moyano, "este bono no sirve de mucho y nadie lo va a pagar. Lo que se necesita para recuperar el salario de los activos y jubilados es inyectarle un aumento al básico y que se haga parte del sueldo", señaló.

Con una sintonía similar opinó Marcelo Barros, secretario general de Smata Rosario. "Todavía no se han dado precisiones de cómo va a ser este bono y si es para todos los trabajadores. Igual va a ser difícil que muchas empresas lo paguen. En nuestro sector la mayoría de las fábricas está en proceso preventivo de crisis. Lo que mejor puede pasar es que cambie el gobierno, ya que nadie le tiene confianza", apretó el mecánico.

René González, secretario general de la Asociación del Personal de la Junta Nacional de Granos (APJNG) acotó por su parte: "Para nuestro sector no sirve el bono y de hecho ya muchos empresarios vienen avisando que no lo van a poder pagar y así no se va a poder cumplimentar. Todo esto marcha hacia un verdadero desastre", vaticinó.

Sergio Ricupero, secretario gremial del sindicato gastronómico expresó que "lo que será bueno es una apertura de paritarias para regularizar el salario de los trabajadores y que se vaya actualizando. El bono, si no es obligatorio, no lo va a pagar nadie viendo que la situación es mala para todos", descreyó.

El bancario Sergio Rivolta apuntó que "hay que ver bien a qué trabajadores les llegaría. Hasta que no este confirmado no lo sabremos. De hecho el bono de 2 mil pesos del año pasado les llegó a muy pocos trabajadores. Aparte este bono está muy fuera de tiempo porque después de la devaluación de las Paso se licuó gran parte del salario". Asimismo el dirigente gremial agregó que "habrá que ver si los trabajadores bancarios están comprendidos en ese bono, pero nuestro gremio está planteando ante las distintas cámaras un resarcimiento económico que tenga que ver con el desfasaje inflacionario que hubo después de las primarias".