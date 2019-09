* HBO dio a conocer las fechas de estreno para Catherine The Great (21 de octubre) y His Dark Materials (4 de noviembre). En la miniserie, Helen Mirren interpreta a la emperatriz rusa en sus últimos años de gobierno. Por su parte, la serie adaptada de la serie de libros de Philip Pullman sigue a Lyra (Dafne Keen), una niña en un mundo paralelo en busca de un amigo que ha sido secuestrado. Fenómenos misteriosos, organizaciones siniestras, animales que hablan y chicos con poderes mágicos. Antes de emitirse la primera parte, la serie destinada al público teen fue renovada para una segunda temporada.



* Stephen publica… King se lleva a la pantalla. La tesis volvió a corroborarse con su nueva novela editada la semana pasada. A pocas horas del arribo de El Instituto se anunció que la novela será adaptada como serie. David E. Kelley (Big Little Lies) y Jack Bender (Lost), el mismo equipo creativo detrás de Mr. Mercedes (también basada en una novela suya) serán los responsables del envío. La obra cuenta la historia de un niño cuyos padres fueron asesinados durante un asalto y es obligado a vivir en una institución macabra con niños especiales.

*Se conocieron detalles de Apple TV Plus, la plataforma de streaming que la compañía lanzará oficialmente el 1 de noviembre. Durante la presentación se anunciaron algunas de las series para esta nueva pantalla. Los flashes se los llevaron See y The Morning Show. El primero es un drama postapocalíptico protagonizado por Jason Momoa y con la firma de Steven Knight (Peaky Blinders). La segunda es una comedia dramática protagonizada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell sobre la trastienda de un programa matinal de noticias.