Un centro vecinal en peligro por una deuda municipal  

Sólo por el consumo de agua por tres años en una pileta usada como natatorio público, la Municipalidad de la capital salteña adeuda más de 870 mil pesos a la empresa Aguas del Norte. Además, hay deudas por consumo de energía eléctrica y de impuestos municipales, informó la presidenta del Centro Vecinal de Villa Las Rosas, Anabella Arce.

En diciembre de 2016 este Centro entregó en comodato a la Municipalidad la administración de una pileta, dentro del complejo deportivo que la entidad vecinal construyó en 1985. En el contrato se estableció que la comuna se haría cargo de todos los servicios e impuestos del predio, que es de propiedad de los vecinos.

Sin embargo, la gestión de Sáenz nunca cumplió con este compromiso, informó a Salta 12 Arce, quien sucedió a las autoridades que firmaron el comodato. “A mí me figura en los registros que no se pagaba, que nunca se pagó”, subrayó.

El 22 de julio pasado el Centro Vecinal recibió un ultimátum de Aguas del Norte informándole que “por la deuda que mantiene”, de 870.546 pesos con cincuenta centavos, se estaba iniciando “el proceso de restricción del servicio”. Los vecinos tenían plazo hasta el 23 de agosto pasado para saldar la deuda y recuperar el servicio completo. “Nosotros no nos podemos hacer cargo porque no estamos en situación de afrontar ese gasto”, explicó Arce.

La existencia de la deuda fue confirmada a Salta 12 por el gerente comercial de Aguas del Norte, Andrés Vuceracovick, quien informó que hoy se reunirá con autoridades del Centro Vecinal para ver “qué podemos arreglar y también veremos si le damos intervención a la Municipalidad”.

“La deuda del complejo donde está la pileta ronda los 900 mil o el millón de pesos porque hace rato que no pagan, diría hace dos años o más que no pagan”, indicó el directivo, quien aseguró que el servicio no está cortado ni hay restricciones. Añadió que en Aguas del Norte están al tanto del comodato y de que “había un compromiso de la Municipalidad en hacerse cargo del servicio” que “finalmente no se logró” y como “tampoco hicimos un acuerdo de compensación con la Municipalidad, por ende sigue existiendo la deuda”.

Luz y tasas también

Arce indicó que a este monto por facturas del servicio de agua impagas, se suma una deuda con la empresa prestataria de energía eléctrica, EDESA, y otra por tasas e impuestos municipales. Según explicó, cuando la Municipalidad se hizo cargo de la pileta puso otro medidor a su nombre, con lo cual la factura llega a la comuna, y no al Centro Vecinal. “Tenemos un desastre, en el tema luz no tenemos medidor”, lamentó.

El 12 de abril pasado el Centro Vecinal pidió por nota dirigida al subsecretario de Finanzas municipal, Alejandro Alcalá, los “recibos de los pagos de los servicios de luz, agua, impuestos, tasas y contribuciones del inmueble” cedido en comodato a la comuna. De paso, recordó que esos impuestos debían haber sido pagados “a la fecha de rescisión del comodato (el primero de marzo último), según se había dejado establecido en el decreto que disponía esta medida.

“Hasta el día de la fecha no hemos tenido respuesta de esto”, contó la vecinalista. “Yo ya hablé con diferentes funcionarios y no hay respuestas”, insistió.

“Lo que pasa es que nosotros hemos esperado que nos respondan, porque entendemos que quizás hay mucha burocracia y estas cosas no salen de manera urgente, pero la verdad es que ya pasó mucho tiempo y la gente desconoce el tema y no podemos seguir avanzando en nada si no tenemos solucionado esto”, indicó para explicar por qué difunden esta situación ahora.

Como la Municipalidad no respondió, los socios del Centro Vecinal no saben a cuánto asciende la deuda por luz e impuestos municipales.

Entre los funcionarios con los que habló, Arce destacó al subsecretario de Deportes municipal, Emanuel Sierra, quien tenía injerencia directa en la administración de la pileta. Salta 12 intentó hablar con este funcionario, pero no respondió a las consultas.