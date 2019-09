#RondaDeFree La fecha argentina de la Freestyle Master Series Internacional empezó con bardo cuando, a último momento, el chileno Teorema fue dado de baja tras haber confesado –luego de que ella lo denunciara– que abusó de su novia. Después del episodio, el referente del free trasandino Kaiser tomó su lugar y se clasificó, junto al bonaerense Cacha y los españoles Chuty y Skone, para la final de la Internacional, que ya tenía a Bnet, Aczino, Papo y Rapder, ganadores de la fecha previa en Valencia. La fiesta de las rimas improvisadas metió 10 mil personas el sábado en el Club Hípico y el video de las batallas superó, en menos de dos días, los cuatro millones de vistas.







#HacelaSimple Post Malone sacó el cinematográfico video de Circles, corte de su flamante Hollywood’s Bleeding, con una superproducción de épica medieval al taco para narrar un romance circular. Además, la popera chilena Francisca Valenzuela compartió el single Héroe, con osado video a pura coreografía grabado en el Estadio Nacional de Chile; y también colgaron nuevos simples Airbag (Über púber, tercer anticipo del disco que publicarán en 2020), Conociendo Rusia (Cosas para decirte, el cuarto que publica en 2019), Steve Aoki & Backstreet Boys (Let it Be Me), el dúo Desmontaje (Río del olvido) y La Burrita Cumbión (Reviente Style).

#CualquieraPuedeGooglear Clic de catálogo: Los Tracy Lord editaron las LB Sessions, compilado de nuevas versiones de las canciones de su disco República, registrado en 2009. Clic animado: sale doble conferencia de Laura Montero para revisar clásicos animé como Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke o El viaje de Chihiro, con proyección de Cinco centímetros por segundo, de Makoto Shinkai, el jueves y el viernes a las 19 en la Biblioteca Nacional, gratis.

#AduanaParalela Tras su paso por Lollapalooza, la uruguaya Alfonsina se quedó con ganas de más y tocará hoy a las 20 en la Ciudad Cultural Konex (con La Bomba de Tiempo) y el jueves en Niceto Club (a las 20.30). Además, los británicos Kaiser Chiefs calentarán la previa del show de Muse en el Hipódromo de Palermo (11/10) y los ingleses electrónicos Metronomy visitarán el Teatro Vorterix (15/12).





#AltaTemporada Subidón de series. Estrena American Horror Story: 1984, la novena entrega de la franquicia terrorífica multipropósito, que esta vez tributará la veta slasher ochentosa y su pasión por los asesinos seriales, en la línea de peces gordos del homicidio de ficción como Jason o Michael Myers (desde el jueves, FX Latinoamérica). Además, sale la segunda del culebrón Riviera y su joven heredera millonaria (desde hoy, Cablevisión Flow) y debuta la miniserie Metanol: el líquido de la muerte, basada en casos reales de envenenamiento en República Checa (desde mañana, Eurochannel).

#Cursos&Concursos Si te van los podcasts, la jornada De la radio al podcast: nuevas lógicas de producción, distribución y consumo propondrá charlas, intercambios y experiencias con invitados como Julia Mengolini, Guillo García o Carlos Ulanovsky (miércoles a las 16.30 en la Untref, sede Centro, gratis). Y si te van los cortos, la Fundación Itaú y la Universidad del Cine convocan hasta este viernes envíos para su Festival Online para Videos de Estudiantes Secundarios (informate y participá desde https://festivalonline.ucine.edu.ar ).