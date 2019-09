Vecinos de Plottier, enardecidos, apedrearon una carnicería y quemaron un auto, cuando circuló el dato de que el dueño del comercio estaba vinculado a uno de los tres demorados por el femicidio de Laura "Cielo" López. La policía, sin embargo, desmintió que existiera relación.

Un joven de 27 años y su padre quedaron demorados en Plottier, este martes, sospechados de participar en el femicidio de "Cielo" López, la chica de 18 años cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en dicha localidad neuquina el pasado domingo.



Este martes al mediodía, la policía neuquina realizó un allanamiento en la vivienda de los detenidos, ubicada en Estrada y J. B Justo, de Plottier, donde los investigadores hallaron manchas de sangre.

Los investigadores llegaron al lugar, según trascendió en la prensa local, a través de la información brindada por el cruce de las antenas de telefonía celular. Lo que se determinó, según las fuentes, es que en esa vivienda habría estado la joven el pasado jueves por la noche y madrugada del viernes.

En el lugar, ubicado a unos 600 metros del colegio al que concurría la víctima, se secuestró una camioneta que será peritada. Primeramente había trascendido que las personas detenidas eran tres, el joven de 27 años junto a su madre y su padre; luego se informó que los detenidos eran el joven y su padre. En tanto, y también este martes por la tarde, un grupo de personas que se habría organizado a través de las redes sociales, atacó a pedradas una carnicería de Plottier, ya que se sospechaba que el dueño tendría vinculación con el femicidio.

Según publicó el portal La Manaña de Neuquén, los vecinos llegaron a la carnicería con el dato de que la persona detenida estaba vinculada al dueño del comercio. Sin embargo, según fuentes policiales, no existiría vínculo alguno entre los demorados y el local atacado. Trascendió también que los vecinos que llegaron a la carnicería prendieron fuego a un vehículo en cercanías al comercio.

Por varios testimonios, se sabe que la joven abandonó la clase el jueves pasado, 20 minutos antes del final, en la escuela CPEM N° 8, donde concurría al secundario en horario nocturno, sin que se conociera el motivo.

La familia comenzó a buscarla el viernes a la mañana y la denuncia recién fue tomada por la policía el sábado al mediodía. El domingo último las extremidades y el cráneo de la joven fueron encontrados en un sector del río Limay, mientras que este lunes se halló el torso en otro punto del curso fluvial.

Este lunes por la tarde, unas diez mil personas marcharon por las calles de Plottier para reclamar justicia por la joven. Melisa, hermana de "Cielo", expresó que lo único que quiere es que "no se les escape este animal". "Lo único que espero es que no se les escape este loco/loca, esta persona sin corazón, este animal", sostuvo durante la marcha y ante la prensa. "Lo único que me queda es aferrarme a que encuentren a alguien y nos diga por qué hizo lo que hizo con mi hermanita, por qué la cortó así", añadió.

Hasta el momento no había trascendido si la operación de autopsia pudo dar certezas de la data y de la causa de la muerte.