El comisario Mariano Valdés, jefe de la delegación Santa Fe capital de la Policía Federal declaró ayer nuevamente ante la justicia provincial. Lo hizo ante la fiscal Eugenia Lasciarandare, ante quien siguió sosteniendo la hipótesis de un robo al voleo. En tanto, su compañera de viaje, la suboficial Roxana González, de 27 años, presentó certificado médico para justificar su ausencia ante la ampliación testimonial.

En el video que acompaña esta nota se puede ver a ambos descender del vehículo baleado, minutos después del hecho en una estación de servicio YPF, ubicada en el kilómetro 256 de la autopista Buenos Aires – Rosario, conocida como Las Mellizas, ya que comparten una franja de terreno que divide la vía rápida de cada mano.

En la grabación de la cámara de seguridad del lugar se puede ver al comisario Valdés descender con su entrepierna ensangrentada, luego de recibir un balazo en la zona derecha de la ingle y otro tiro en la mano derecha, con la que según su relato le disparó a los agresores.

Hasta ese momento ninguno de los ocupantes del Ford Focus había alertado al 911 sobre el ataque denunciado después, que aseguran recibieron de parte de tres ocupantes de una camioneta negra doble cabina, a cinco kilómetros de la estación, en el acceso a la ciudad de Villa Constitución.

Las cinco vainas encontradas cerca del puente de Villa Constitución aparentemente son de una pistola Bersa 9 milímetros, que no es ninguna de las dos armas secuestradas.

Según se informó desde la Fiscalía, por el momento no hay ninguna camioneta individualizada, mientras se siguen realizando más relevamientos de cámaras de seguridad, en busca de otros vehículos que hayan circulado por la zona hasta media hora después del ataque denunciado.

Mientras tanto, los fiscales siguen esperando los resultados de los peritajes balísticos que determinen la trayectoria de los proyectiles disparados, así como el análisis del GPS del auto para chequear su recorrido. Se pidieron las listas sábanas de llamadas entrantes y salientes de los celulares de Valdés y su compañera, así como el consumo de datos del aparato.

Por el momento hay tres hipótesis en danza: un atentado vinculado con la función de Valdés en la Policía Federal; un intento de robo, aprovechando que la pareja se detuvo a la vera de la autopista, o un problema personal entre los ocupantes del vehículo, sospecha nunca despejada.

De cualquier manera, en ámbitos judiciales locales no deja de llamar la atención el "infundado interés del fuero federal en llevarse la causa cuando no existe ningún elemento que justifique su intervención en el caso”, sobre todo teniendo en cuenta que "las hipótesis más firmes no apuntan a un hecho motivado por la función del comisario”.

La investigación, en tanto, sigue en manos de la Fiscalía de Villa Constitución, con la colaboración del secretario Franco Carbone y la coordinadora Natalia Benvenuto, junto con con la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, que dirige Matías Edery.